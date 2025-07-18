قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القائمة الوطنية من أجل مصر تطلق حملتها الدعائية لانتخابات الشيوخ بالمحافظات
هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب
بكاء فتاة.. راغب علامة يتعرض لموقف خلال حفل في العلمين
تقرير أمريكي: إدارة بايدن مولت احتجاجات لإسقاط حكومة نتنياهو
انهيار جزئي في عقار بمصر القديمة.. والبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض
خطيب المسجد النبوي: النميمة جمعت الكثير من المحرمات
ناشيونال جيوجرافيك ترافيلر: الأهرامات ضمن أبرز 7 مواقع عالمية يجب زيارتها
خطوات الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2025
ماشى عكس.. طالب يعترض على استيقاف رجل شرطة له بالقليوبية
رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي.. صور
عاملين قعدة في أرضه.. فلاح يطلق الرصاص على شاب وشلته بكرداسة
خطيب المسجد الحرام: ذكر الله من أيسر أعمال المسلم لشغل الوقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية وتنموية لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ

جامعة الأزهر تسير قافلة طبية وتنموية شاملة لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ
جامعة الأزهر تسير قافلة طبية وتنموية شاملة لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ
محمد شحتة

أطلقت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر قافلةً طبيةً تنمويةً شاملةً إلى قرية “سنهور المدينة” بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، أن القافلة تضم 13 تخصصًا في القطاع الطبي بإجمالي 25 طبيبًا، إضافة إلى وجود ومشاركة أعضاء هيئة تدريس في كليات الزراعة، والخدمة الاجتماعية، والهندسة.

وأوضح صديق أن قافلة جامعة الأزهر تأتي ضمن رؤية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة الرامية إلى دعم المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى الاهتمام بصحة المواطن في جميع محافظات الجمهورية وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" وفي إطار جهود جامعة الأزهر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030م.

تأتي القافلة دعمًا لجهود الدولة المصرية نحو توفير خدمات صحية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كفر الشيخ قافلةً طبيةً خدمة المجتمع الأزهر قافلة جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

الإعلامي الراحل

وفاة الإعلامي أشرف منير صبري.. نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق

صلاة الجمعة

ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

الزراعة: توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية

البحوث الزراعية

تعاون زراعي مصري مع الأردن في البحوث والبذور وحفظ الموارد الوراثية

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

بالصور

الوضع يزداد سوءًا.. آلاف السيارات تتراكم في الموانئ الأوروبية

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

لسرعة البيع.. عرض صاحبة الملايين فيراري النادرة في سوق الـ500 دولار

سيارة فاخرة
سيارة فاخرة
سيارة فاخرة

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد