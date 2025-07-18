جامعة الأزهر تسير قافلة طبية وتنموية لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ

أطلقت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر قافلةً طبيةً تنمويةً شاملةً إلى قرية “سنهور المدينة” بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، أن القافلة تضم 13 تخصصًا في القطاع الطبي بإجمالي 25 طبيبًا، إضافة إلى وجود ومشاركة أعضاء هيئة تدريس في كليات الزراعة، والخدمة الاجتماعية، والهندسة.

وأوضح صديق أن قافلة جامعة الأزهر تأتي ضمن رؤية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة الرامية إلى دعم المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى الاهتمام بصحة المواطن في جميع محافظات الجمهورية وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" وفي إطار جهود جامعة الأزهر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030م.

تأتي القافلة دعمًا لجهود الدولة المصرية نحو توفير خدمات صحية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وانطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.