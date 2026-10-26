قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوتيريش من جامعة القاهرة: مصر أم الدنيا وحضارتها امتد تأثيرها إلى العالم
أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها
وزير التعليم: سنركز على رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية..بعد عام 2029
برلماني: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي.. وأمن الخليج من أمننا القومي
ستكون هناك مشكلة إذا ضاعت.. جمال عبد الحميد: الأهلي مطالب بالتتويج بالكونفدرالية
تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026.. زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه و5 آلاف زيادة للمساعد و6 آلاف للكبير
فيديو قديم.. القبض على المتهم بتفريغ حمولة مياة صرف صحي في قطعة أرض بالقليوبية
أحمد حسن: الزمالك يعلن رحيل حسن موسى عن منصب المدير التنفيذي خلال ساعات
نائب رئيس الوزراء: الصناعات التحويلية ركيزة للإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل
الكرملين: بوتين يستقبل أمير قطر والرئيس الإيراني غدا
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بسوهاج
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يستقبل سفير الدانمارك لبحث التعاون وتطوير الشبكة الموحدة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
وفاء نور الدين

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير ، لارس بو مولر  ، سفير الدانمارك لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء ، فى إطار تعظيم دور الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة. 

وناقش الدكتور محمود عصمت، خطة العمل فى إطار برنامج التعاون القطاعي الاستراتيجي للطاقة (  (SSC ) القائم بين مصر والدنمارك لتعجيل المدى الزمنى لتنفيذ برنامج التحول للأخضر ، وإعداد خطط تتصل باستخدام الطاقة المتجددة ، وتعزيز قدرة نظام الطاقة على إحداث دمج وتكامل بين مجالات توليد الطاقة المتجددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة وتطوير أكواد الشبكة ، وتكنولوجيا التخزين باستخدام البطاريات BESS وكذا الجهد العالي المستمر HVDC  ، وتم التطرق إلى البرامج التدريبية وتبادل الخبرات بين الجانبين 

أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات بين مصر والدانمارك والتى تشهد تعاوناً استراتيجياً متسارعاً  ، لا سيما ، فى قطاع الطاقة، مرحبا بالسفير الدانماركي لدى القاهرة، موضحا أهمية العمل على تعزيز الشراكة وفتح افاق جديدة للتعاون أمام الشركات الدانماركية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة ،  مشيراً إلى آليات دعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبين الشركات الدانماركية  ودعم مشاركة تلك الشركات فى سوق الطاقة بمصر  ، مشيرا إلى الثراء الكبير فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والعمل على تعظيم العوائد منها، موضحاً أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، وكذلك التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة،

من جانبه، أشاد السفير الدانماركي لدى القاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، والجهود المبذولة لتطوير الشبكة الكهربائية والعمل على استقرارها ، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المستثمرين الدانمركيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة، مؤكداً أن مصر دولة محورية واستراتيجية جاذبة للاستثمارات الدانماركية،  وهى بوابة الدخول لأفريقيا، وسيكون هناك العديد من المشروعات الجديدة، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الشبكة القومية للكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

ترشيحاتنا

نهال طايل

نهال طايل تبكي على الهواء بسبب حكاية ميادة فتاة بني سويف

الحوثي

مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: انكسار الحوثيين في جبهة تعز سيقود لانكسارهم في باقي الجبهات

اليمن

مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: أمن اليمن والسعودية ومصر مشترك

بالصور

السيارات الصينية تتفوق على اليابانية في أوروبا لأول مرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل صينية فراخ بالبطاطس والجبنة في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة

بعد الأكل بدقائق.. 7 علامات تكشف حساسية الطعام

حساسية
حساسية
حساسية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد