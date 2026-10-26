وزير الكهرباء يستقبل سفير الدانمارك لبحث التعاون وتطوير الشبكة الموحدة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير ، لارس بو مولر ، سفير الدانمارك لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء ، فى إطار تعظيم دور الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وناقش الدكتور محمود عصمت، خطة العمل فى إطار برنامج التعاون القطاعي الاستراتيجي للطاقة ( (SSC ) القائم بين مصر والدنمارك لتعجيل المدى الزمنى لتنفيذ برنامج التحول للأخضر ، وإعداد خطط تتصل باستخدام الطاقة المتجددة ، وتعزيز قدرة نظام الطاقة على إحداث دمج وتكامل بين مجالات توليد الطاقة المتجددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة وتطوير أكواد الشبكة ، وتكنولوجيا التخزين باستخدام البطاريات BESS وكذا الجهد العالي المستمر HVDC ، وتم التطرق إلى البرامج التدريبية وتبادل الخبرات بين الجانبين

أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات بين مصر والدانمارك والتى تشهد تعاوناً استراتيجياً متسارعاً ، لا سيما ، فى قطاع الطاقة، مرحبا بالسفير الدانماركي لدى القاهرة، موضحا أهمية العمل على تعزيز الشراكة وفتح افاق جديدة للتعاون أمام الشركات الدانماركية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة ، مشيراً إلى آليات دعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبين الشركات الدانماركية ودعم مشاركة تلك الشركات فى سوق الطاقة بمصر ، مشيرا إلى الثراء الكبير فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والعمل على تعظيم العوائد منها، موضحاً أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، وكذلك التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة،

من جانبه، أشاد السفير الدانماركي لدى القاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، والجهود المبذولة لتطوير الشبكة الكهربائية والعمل على استقرارها ، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المستثمرين الدانمركيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة، مؤكداً أن مصر دولة محورية واستراتيجية جاذبة للاستثمارات الدانماركية، وهى بوابة الدخول لأفريقيا، وسيكون هناك العديد من المشروعات الجديدة، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة