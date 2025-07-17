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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس قطاع المعاهد: مسابقات الأزهر تصنع طالبًا واثقًا يُعبر عن نفسه ‏ويخدم دينه ووطنه‏

الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
إيمان طلعت

أكَّد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المسابقات ‏العلمية التي ينظّمها الأزهر الشريف تمثّل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب ‏الأزهري المتكاملة، موضحًا أن مشروع «نحلة الأزهر للتهجي» –على وجه ‏الخصوص– لم يكن مجرّد منافسة لغوية، بل تجرِبة تربوية عميقة تُخرّج طلابًا ‏واثقين بأنفسهم، قادرين على التعبير عن ذواتهم، والمطالبة بحقوقهم، والمثابرة على ‏الفهم والإتقان.‏

وقال رئيس القطاع في كلمته خلال الحفل الختامي الذي أُقيم اليوم الخميس بمركز ‏الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر: «حينما شاهدت التصفية النهائية صباح اليوم، ‏وتحديدًا مع طلاب مرحلة رياض الأطفال، امتلأ قلبي فرحًا وفخرًا، فالطفل يقف أمام ‏ستة محكّمين، يُسأل فينطق ويجيب بثقة دون خوف أو ارتباك، بل يطالب بإعادة ‏الكلمة أو تقديم مثال إن لم يفهمها... وهذا هو الطالب الأزهري الذي كنا نطمح إليه: ‏طالب يعرف ما له، ولا يخجل من المطالبة بحقه، بل يفعل ذلك بأدب وثقة ‏وشجاعة».‏

وأضاف فضيلته: «لقد رأيت طفلاً يطلب من لجنة التحكيم مثلاً توضيحيًّا باللغة ‏الإنجليزية، فأدركت أنه سيكون الأول في المسابقة، لأنه لم يسمع الكلمة جيدًا فطلب ‏إعادتها، ولم يتسرع بالإجابة، بل طالب بحقه في التوضيح... هذه هي الثمرة التي كنا ‏نرجوها من هذه المسابقة، وهذا هو جوهر مشروع نحلة الأزهر».‏

وأشار رئيس القطاع إلى أن ما شاهده من أداء الطلاب في التصفيات النهائية فاق كل ‏التوقعات، وقال: «والله لو رأيتم ما رأيت صباح اليوم، لعلمتم أن ما كنا نحلم به قد ‏تحقق، وأن أبناء الأزهر –بفضل الله، ثم بجهود المعلمين المخلصين، ومديري ‏الإدارات والمناطق– باتوا نموذجًا يُحتذى به في الثقة والانضباط والإجادة».‏

ووجَّه فضيلته الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر ‏الشريف، على رعايته الكريمة ودعمه الدائم لمسيرة التعليم الأزهري، وحرصه على ‏الارتقاء بمستوى طلاب الأزهر علمًا وشخصية وأداء، كما أعرب عن امتنانه الكبير ‏لفضيلة وكيل الأزهر أ.د محمد الضويني، على ثقته المتجددة في القطاع، ودعمه ‏المستمر لكل ما يخدم الطالب الأزهري.‏

كما توجَّه رئيس القطاع بالشكر إلى جميع قيادات الأزهر الشريف المشاركين في ‏الحفل، وفي مقدّمتهم فضيلة مفتي الجمهورية أ.د نظير عياد، وفضيلة أ.د سلامة ‏داود، رئيس جامعة الأزهر، والسادة نواب رئيس الجامعة، وقيادات مجمع البحوث ‏الإسلامية، لما يقدمونه من دعم وتعزيز لهذه المسابقات النوعية.‏

وتقدّم بالشكر كذلك لوكلاء القطاع، ورؤساء الإدارات المركزية والمناطق الأزهرية، ‏والمعلمين، والمشرفين، وجميع العاملين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في سبيل إخراج هذه ‏المسابقات بهذا الشكل المشرّف، مشيدًا بالدور العظيم لأولياء الأمور الذين تحمّلوا ‏المشقة وحرصوا على تشجيع أبنائهم حتى وصلوا إلى هذه المرحلة النهائية.‏

وختم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كلمته قائلًا: «هنيئًا لكم بأبنائكم، وهنيئًا للأزهر ‏بأبنائه، بل هنيئًا لمصر كلها بأبنائها الأزهريين الذين يضيئون حاضرها، ويصنعون ‏مجدها بعلمهم وهويتهم وثقتهم بأنفسهم».‏

واختُتم الحفل بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقات «نحلة الأزهر للتهجي» و«فارس ‏المتون» و«المترجم الناشئ»، وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير، وسط أجواء ‏احتفالية مبهجة، وبحضور قيادات الأزهر الشريف، وأعضاء اللجان العلمية، وعدد ‏من المعلمين وأولياء الأمور، في مشهد جسَّد اعتزاز الأزهر بطلابه المتميزين، ‏وحرصه الدائم على اكتشاف المواهب ورعايتها، دعمًا لمسيرته العلمية والتربوية في ‏بناء الإنسان.‏

الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية المسابقات العلمية نحلة الأزهر للتهجي

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