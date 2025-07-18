وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ كفر الشيخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي.. صور

أدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

جاء ذلك عقب قيام وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ كفر الشيخ بافتتاح أعمال المرحلة الأولى لتطوير ساحة وميدان مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بتكلفة 10 ملايين جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية.