محافظ كفر الشيخ: أماكن مخصصة للباعة الجائلين بالأسواق الحضارية

أكد اللواء دكتور علاء عبدالعاطي محافظ كفر الشيخ، أن بعض المناطق في المحافظة كانت تشهد ازدحامًا شديدًا ووجودًا دائمًا للباعة الجائلين على مدار سنوات، وهو ما استدعى وضع خطة متكاملة لنقلهم إلى أماكن مخصصة، مع التركيز على التوعية والتهيئة المسبقة من خلال عقد عدد من الجلسات لإقناعهم بترك الشوارع التي اعتادوا التواجد بها لبيع منتجاتهم.

وأشار عبد العاطي، خلال مداخلة مع الإعلاميتين د. منة فاروق ولما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن من أبرز تلك المناطق كان شارع بورسعيد، الذي عانى من كثافة مرورية ومشهد غير منظم، مما تطلب ضرورة إتاحة الفرصة أمام المواطنين للحركة الطبيعية، وتوفير سيولة مرورية، والحفاظ على المشهد الحضاري العام.

وأوضح أنه تم إقناع الباعة الجائلين بالانتقال إلى الأسواق الحضارية التي جرى تنفيذها داخل مدينة كفر الشيخ، منها السوق الحضري المتطور بشرق المدينة، وآخر في غرب المدينة، بحيث تضم هذه الأسواق أماكن مخصصة تلبي احتياجات الباعة وتستوعبهم جميعًا.

وشدد على أن مشكلة الباعة الجائلين في كفر الشيخ كانت مزمنة، إذ اعتاد كثير منهم على التواجد في شوارع محددة كمصدر رئيسي للرزق، لكن تم نقلهم بالكامل إلى الأسواق الجديدة، مع إطلاق حملات مكثفة للسيطرة على الوضع، مؤكدًا أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق سيولة مرورية واضحة في العديد من شوارع المدينة، مشددًا على أهمية الاستمرار في الحفاظ على الهوية البصرية والحضارية، إلى جانب تنظيم حركة المرور بما يخدم المواطنين ويحسّن جودة الحياة داخل المحافظة.