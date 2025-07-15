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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل رياضة كفر الشيخ يهنئ الفائزين بالمركز الثاني بمسابقة موهبتي

شعار المسابقة
شعار المسابقة
محمود زيدان

هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الطلائع إيلين عبد الحميد، مهند أحمد جاويش بمناسبة فوزهم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة "موهبتي" بمجال التمثيل الفردي .

المسابقة نظمتها الإدارة المركزية لتنمية النشء، من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد وكيل الوزارة أن "موهبتي" تُعد منصة وطنية مهمة لاكتشاف وصقل المواهب في مختلف المجالات، حيث تستهدف الفئات العمرية من 8 إلى 12 عامًا، ومن 12 إلى 18 عامًا، وتشمل مجالات متعددة منها: الغناء، العزف، التمثيل، المسرح، الشعر، الإنشاد، الحكي، القصة القصيرة، الابتكارات العلمية، المبادرات المجتمعية، الدوري الثقافي، والمراسل والمذيع وغيرها من الفنون الإبداعية.

وأشار إلى أن المسابقة تُجسد توجه الدولة نحو دعم النشء وتمكينهم، من خلال خلق بيئة تنافسية تُسهم في تطوير مهاراتهم ودمجهم الفاعل في الحياة العامة، وصولًا إلى تمثيلهم في المحافل المحلية والدولية.

وقد جرت فعاليات التحكيم بحضور نخبة من كبار الفنانين والمتخصصين، من بينهم: الفنانة صفاء أبو السعود، الفنانة عزة لبيب، الفنانة وفاء الحكيم، الدكتور عاطف عوض، الدكتور مجدي صابر، الإعلامية إيناس جوهر، المذيعة داليا أشرف، والدكتور محمد السنباطي، إلى جانب نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة.

جاءت مشاركة طلائع كفر الشيخ في المسابقة تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

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