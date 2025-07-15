لدعم التحول الرقمي.. تعاون تقني بين جامعتي كفر الشيخ والمنصورة

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بدء تعاون تقني مثمر مع جامعة المنصورة، ممثلة في شركة "انطلاق" لتقنية الاتصالات والمعلومات، التابعة لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة، بهدف تفعيل مجموعة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية داخل جامعة كفر الشيخ والجامعة الأهلية التابعة لها.

جاء ذلك في إطار دعم الدولة لجهود التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات المصرية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التعاون يشمل تفعيل عدد من الأنظمة الإلكترونية الحديثة خلال الأيام المقبلة، من بينها نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية، ونظام الفاروق لإدارة الموارد البشرية (الملفات والاستحقاقات)، ونظام الخزينة والدفع الإلكتروني، ونظام ابن الهيثم لإدارة شؤون الدراسات العليا.

وأشار، إلى أن هذه الأنظمة سيتم استضافتها بالكامل داخل مركز بيانات جامعة كفر الشيخ، بما يضمن أعلى درجات الأمان والاستقرار وكفاءة التشغيل.

وأوضح أن التعاون يشمل أيضًا جامعة كفر الشيخ الأهلية، وسيتم تفعيل أنظمة إلكترونية متطورة، من بينها نظام بوابة الطالب، ونظام الخزينة والدفع الإلكتروني، ونظام ابن الهيثم لإدارة شؤون الخريجين، ونظام ابن الهيثم لإدارة شؤون الطلاب (نظام الساعات المعتمدة)