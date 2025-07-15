تدشين حملة «100 يوم صحة» في كفر الشيخ.. صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة «100 يوم صحة»، وذلك بالوحدة الصحية بقرية إسحاقة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

في سياق متصل، تفقد محافظ كفر الشيخ عددًا من أقسام الحملة على أرض الواقع، شملت العيادات المتنقلة وعيادات نقل الدم وتنظيم الأسرة، إلى جانب العيادات الثابتة داخل الوحدة الصحية بالقرية.

كما تفقد غرف المبادرات والتطعيمات، والصيدلية، وعيادتي الأسنان وطب الأسرة، واطلع على ما تقدمه من خدمات صحية مجانية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول تنظيم الحملة وآليات العمل والتنسيق بين الفرق الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة سمر سعد الدين، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.