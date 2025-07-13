سكرتير عام كفر الشيخ يناقش مع وفد التنمية المحلية ملفات تعزيز الحوكمة

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا مع وفد وزارة التنمية المحلية؛ لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين كفاءة الجهاز التنفيذي.

وتناول اللقاء سبل تفعيل الإجراءات التصحيحية بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى كافة المجالات لصالح التنمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

في سياق متصل، قال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الحوكمة والشفافية في كافة القطاعات، مشددًا على أن دعم جهود وزارة التنمية المحلية يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.