بالذكاء الاصطناعي.. طلاب جامعة كفر الشيخ يبتكرون منصة الحرفيين الذكية

نجح فريق طلابي بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، في إعداد مشروع تخرج تحت مسمى «منصة الحرفيين الذكية» ضمن مشروعات الكلية، تحت إشراف الدكتورة بسمة محمد حسن.

فكرة المشروع

تسعى منصة الحرفيين إلى إنشاء حل رقمي متكامل يربط بين العملاء والحرفيين بطريقة سهلة وفعالة، بهدف تحسين جودة الخدمات الحرفية المقدمة وزيادة موثوقية التعامل.

تعتمد المنصة على الموقع الجغرافي والأسعار والتقييمات لتوفير تجربة مخصصة لكل مستخدم، وتتيح للعميل استعراض ملفات الحرفيين وسجل أعمالهم السابقة.

تُدمج المنصة أيضًا بنظام توصية ذكي يعتمد على خوارزمية K-Nearest Neighbors (KNN)، يعمل على تحليل تفضيلات المستخدم وسلوكياته السابقة لتقديم اقتراحات دقيقة للحرفيين الأنسب له، مما يساعد في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر جودة.

وأكد الفريق الطلابي أن بعض الخصائص الأساسية، استعراض الحرفيين وخدماتهم السابقة، حجز مواعيد للخدمات بسهولة، وتوصية تلقائية بالحرفيين الأنسب لكل مستخدم.