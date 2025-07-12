لتطوير البرمجيات.. تأسيس كيان تكنولوجي جديد بجامعة كفر الشيخ

أعلنت جامعة كفر الشيخ، اليوم، استعداد كلية الحاسبات والمعلومات لإطلاق شركة متخصصة في تطوير البرمجيات تحت اسم "فيو تك" (Future Technology)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بشأن تطوير العملية التعليمية وربطها بالتطبيق العملي ومواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تدعم بقوة جميع المبادرات الهادفة إلى بناء قدرات طلابها وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتطوير، مشيرًا إلى أن تأسيس "فيو تك" يُعد إحدى ثمار التوجه الإستراتيجي للجامعة نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

وقال دسوقي "نحن حريصون على أن تكون الجامعة نموذجًا يحتذى به في التعليم المرتبط بالتكنولوجيا وسوق العمل، وشركة 'فيو تك' هي بداية لمشروعات طموحة تعكس مستوى طلابنا وقدراتهم في مجالات التقنية الحديثة".

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه جرى الانتهاء من إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع، ومراجعتها علميًا، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انطلاق الشركة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، إلى أنه تجري حاليًا تدريبات مكثفة لعدد من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على مجالات متقدمة تشمل: تطوير تطبيقات المواقع الإلكترونية، برمجة تطبيقات الهواتف الذكية، إدارة وتطوير أنظمة قواعد البيانات، الأمن السيبراني وأمن الشبكات، تصميم وتطوير أجهزة وبرمجيات إنترنت الأشياء (IoT).