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المدارس تعلن بدء حملة تطعيم تلاميذ "رياض الاطفال وابتدائي" ضد الحصبة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المدارس تعلن بدء حملة تطعيم تلاميذ "رياض الاطفال وابتدائي" ضد الحصبة اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس ، عن  ببدء حملة تطعيم الحصبة ، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 25/10، وذلك للطلاب من مرحلة KG1 وحتى الصف الرابع الابتدائي

وقالت المدارس : حرصًا على صحة أبنائنا وسلامتهم ، يرجى الالتزام بالتعليمات التالية:

• في حالة وجود مانع طبي يمنع الطفل من تلقي التطعيم، يجب إبلاغ إدارة المدرسة والمنسق الصحي قبل موعد الحملة.

• يُرجى تقديم تقرير طبي معتمد يوضح الحالة المرضية، أو إقرار كتابي من ولي الأمر برفض التطعيم، على أن يُسلَّم إلى الأخصائي المختص.

• يجب تقديم الأوراق المطلوبة قبل بدء الحملة؛ لضمان توثيق موقف الطالب والحفاظ على سلامته.

وأوضحت المدارس أن الحالات التي تستلزم الإبلاغ هي :

• الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والكلى والسكري ونقص المناعة.

• أمراض الدم أو السرطان، لا قدّر الله.

• الأطفال الذين يتناولون أدوية الكورتيزون أو يخضعون للعلاج الكيماوي.

• ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو الإصابة بمرض حاد يوم التطعيم.

• وجود حساسية شديدة سابقة من تطعيم.

وقالت المدارس : حرصًا على سلامة أبنائنا، لن يتم تطعيم أي طفل تم الإبلاغ عن حالته قبل مراجعتها من الجهة الصحية المختصة.

ملخص سريع لأولياء الأمور عن التطعيم

 

• تبدأ حملة تطعيم الحصبة يوم الأحد 25/10/2026.

• الفئات المستهدفة: من KG1 حتى الصف الرابع الابتدائي.

• إذا كان لدى الطفل مانع طبي، يجب إبلاغ المدرسة والمنسق الصحي قبل موعد الحملة.

• يُرجى تقديم تقرير طبي معتمد يوضح الحالة، أو إقرار كتابي من ولي الأمر برفض التطعيم، وتسليمه للأخصائي المختص.

• يجب الإبلاغ عن الأمراض المزمنة، وأمراض الدم أو السرطان، ونقص المناعة، والعلاج بالكورتيزون أو الكيماوي، والحساسية الشديدة السابقة، وأي مرض حاد أو ارتفاع شديد في الحرارة يوم التطعيم.

• لا تتأخروا في تقديم الأوراق المطلوبة قبل بدء الحملة.

كما أعلنت الإدارات التعليمية في بيانات رسمية ، أنه في إطار الحرص على صحة أبنائنا الطلاب، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم، تنطلق غدًا حملة التطعيم ضد مرض الحصبة، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وفقًا للجدول الزمني المحدد للحملة.

وقالت الإدارات التعليمية : تأتي الحملة في إطار الجهود المبذولة لحماية الأطفال والحد من انتشار الأمراض المعدية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لأبنائنا.

وأضافت الإدارات التعليمية : نهيب بالسادة أولياء الأمور التعاون مع الفرق الطبية المختصة، ومتابعة التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية، والتأكد من توافر المعلومات اللازمة بشأن التطعيم ومواعيده.

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