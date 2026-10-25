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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن استكمال إصلاحات بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية

زابوريجيا
زابوريجيا
محمد على

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة روس آتوم أليكسي ليخاتشوف، الانتهاء من إصلاح المعدات التي تتيح نقل الكهرباء من خط فيروسبلافنايا إلى المحطة، بعدما تعرضت لأضرار بالغة جراء قصف أوكراني في سبتمبر الماضي.

وسبق، في 24 أكتوبر، أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن مستعدة للتعاون الاقتصادي مع كل من روسيا وأوكرانيا بعد انتهاء النزاع. في غضون ذلك، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف مستعدة لوقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية، لكنه رفض أي تنازلات إقليمية.

في مقابلة مع قناة ABC News، صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن كييف مستعدة لقبول وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية لإنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن، لكنه رفض أي تنازلات إقليمية.

 كما أعرب عن قلقه بشأن إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة. ووفقًا لأرقام قدمها زيلينسكي، لم تتلق أوكرانيا سوى 24 صاروخًا اعتراضيًا لمنظومة الدفاع الجوي باتريوت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين يبلغ متوسط ​​احتياجاتها الشهرية 350 صاروخًا.


 

الرئيس التنفيذي لشركة روس آتوم أليكسي ليخاتشوف ترامب روسيا وأوكرانيا

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