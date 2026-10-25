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تركي آل الشيخ: التعاون مع المتحدة ممكن يوصلنا لمكان بعيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تركي آل الشيخ: التعاون مع المتحدة ممكن يوصلنا لمكان بعيد

تركى ال شيخ
تركى ال شيخ
يمنى عبد الظاهر

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالبيان الصادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن العلاقات المصرية السعودية، معربًا عن أمله في أن يمثل خطوة نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح مجالات جديدة للعمل بين الجانبين.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه: «كلام محترم أتمنى نبني عليه ونروح لآفاق مختلفة وقوية... لكن عشان يحصل الموضوع ده لازم الانتباه للمتصيدين في المياه العكرة وأصحاب المصالح الشخصية الضيقة من كل الأطراف ومن الجانبين».

وأضاف: «لم أزر المتحدة حتى الآن وإن شاء الله يتيسر زيارتها في يوم ما، نحب الزعيم عبدالفتاح السيسي، حفظه الله، ونقدره كثيرًا وله مكانة خاصة عند قيادتنا حفظها الله والشعب السعودي.. وحقيقة لو حطينا إيدنا 


وجاء تعليق تركي آل الشيخ على بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي أكدت فيه: «تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اعتزازها بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وما تستند إليه من روابط راسخة بين البلدين والشعبين، ووحدة في المصير والمصالح، ومواقف ممتدة تعكس قوة هذه العلاقة ومكانتها».

وأضاف البيان: «وترى الشركة أن هذه الروابط تمثل مسؤولية مشتركة في الحفاظ على مساحة الاحترام المتبادل، وتعزيز التقارب بين الشعبين، والتصدي لكل خطاب يستهدف الإساءة أو التشويه أو النيل من المملكة العربية السعودية الشقيقة».

وتابع البيان: «وفي هذا الإطار، تعلن الشركة تضامنها مع المؤسسات والمنصات الإعلامية في المملكة، وتؤكد استعدادها للتعاون معها في مواجهة أي ممارسات إعلامية تتجاوز الأصول المهنية، مع الالتزام بمبادئ الدقة والمسؤولية واحترام الشعوب والدول

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن «الإعلام المهني مسؤول عن حماية الوعي العام وصون الروابط بين الشعوب، وأن محاولات الوقيعة بين مصر والسعودية لن تنال من علاقة راسخة صنعها التاريخ وثبتتها مواقف البلدين، وتواصل الشعوب الحفاظ عليها».

المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة بالمملكة العربية السعودية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزعيم عبدالفتاح السيسي

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