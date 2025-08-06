مصر رقم واحد | تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال الساعات الماضية، أن موسم الرياض المقبل سيعتمد اعتمادًا كاملًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية فقط، إلى جانب تركيزه على المسرحيات السعودية والسورية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية... مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية."

وقد اعتبر البعض أن صيغة القرار تحمل في طياتها استبعادًا لنجوم مصر والأعمال المصرية من موسم الرياض هذا العام، على عكس المواسم السابقة. وعلّق العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي على المنشور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "بالتوفيق"، "أحسن قرار"، "مصر رقم واحد".

تعليق هبة عبد الغني على قرار تركي آل الشيخ

علّقت الفنانة المصرية هبة عبدالغني على قرار المستشار تركي آل الشيخ، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم الكفاءات المحلية.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "لقد فعلها، ما كنا نحتاج لفعله! هل سنفوق ونراعي وظائف العاملين في هذه الصناعة، أم سنستمر في معاملتهم على أنهم غير مهمين؟ أنتم تفعلون ماذا لتحصلوا على هذه الأموال؟ نكمل العمل بمقالات وخامات ضعيفة، وحجز استوديوهات، وتحضير شخصيات، وكتابة سيناريوهات تنهار، ثم نقول: ضاعت القيم؟!"

تعليق أمير رمسيس على منشور تركي آل الشيخ

أما المخرج أمير رمسيس، فقد كتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك":

"صحوت على موجة غضب بسبب تصريح تركي آل الشيخ بالاعتماد على فنانين سعوديين وخليجيين في موسم الرياض... لكن الحقيقة أنني مندهش. في النهاية، من الطبيعي أن تسعى أي دولة إلى تنمية فنانيها والاعتماد عليهم. السؤال هو: لدينا المبدعون، والمسارح، والبنية التحتية، والمعرفة، والخبرة، والجمهور... فماذا ينقصنا لنفعل الشيء ذاته؟ لماذا نتواكل على الآخر لنُقدم ما لدينا؟ أظن أننا يجب أن نغضب ونحن ننظر في المرآة، لا ونحن ننظر إلى الآخر."