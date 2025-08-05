هبة عبدالغني تعلق على قرار تركي آل الشيخ بشأن موسم الرياض: فعل ما يجب فعله



علّقت الفنانة المصرية هبة عبدالغني على قرار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالاعتماد على الفنانين السعوديين والخليجيين في موسم الرياض المقبل، معتبرة القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دعم الكفاءات المحلية.

وكتبت هبة عبدالغني عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك":

"لقد فعلها، ما كنا نحتاج لفعله! هل سنفوق ونراعي وظائف العاملين في الصناعة دي، ولا هنفضل نعاملهم على إنهم مش مهمين؟ وانتوا بتعملوا إيه يعني عشان تاخدوا الفلوس دي؟

نكمل العمل بمقالات وخامات ضعيفة، وحجز استوديوهات وتحضير شخصيات وكتابة سيناريوهات تنهار، وبعدين نقول ضاعت القيم؟!"

وكان أعلن تركي ال الشيخ عبر حسابه الشخصي الاستعان بفنانين ووموسقين من السعودية ودول الخليج :٠ ‏انشاءالله في موسم الرياض القادم اعتماد كامل تقريباً على العازفين و الموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية ... مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجيه مع بعض التطعيم بمسرحيات سوريه وعالمية ...🇸🇦❤️