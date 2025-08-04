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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تركي آل شيخ يحتفل بعيد ميلاده

تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
يمنى عبد الظاهر

احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بعيد ميلاده ال 44 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 


 

ونشر تركي ال شيخ منشورا وعلق قائلا: "‏٤٤ سنة.. الحمدالله"، وحاز المنشور على إعجاب متابعيه وحرصوا على تهنئته بعيد ميلاده".

حياة تركي آل الشيخ

وُلد تركي آل الشيخ في 4 شوال 1401هـ/4 أغسطس 1981م بمدينه الرياض تلقى تعليمه العام في مدارس حكومية، إذ درس المرحلة الابتدائية في مدرسة الأرقم الابتدائية بمدينة الرياض، أما المتوسطة والثانوية فدرسها في مدارس حي السفارات في الرياض، ثم درس في كليه الملك فهد الامنيه وتخرج فيها عام 1421هـ/2001م برُتبة ملازم، وعمل في وزارة الداخلية في قطاعات عدة منها: التموين، والعلاقات العامة، والعلاقات والتعاون الدولي، ثم انتقل للعمل في إمارة منطقة الرياض، ومنها إلى وزارة الدفاع في الفترة من 2011م إلى 2015م، ثم إلى الديوان الملكي مستشارًا بالمرتبة الممتازة. وبعيدًا عن نطاق العسكرية، فقد أولى عنايةً خاصة بالفنون وكرة القدم.


 

المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بعيد ميلاده ال 44 كأس العالم للأندية الأهلي

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