الأهلي يتوّج ببطولة Olympics Way لكرة الماء في إسطنبول

تُوِّج فريق كرة الماء مواليد 2012 بالنادي الأهلي ببطولة Olympics Way الودية، التي أُقيمت في مدينة إسطنبول التركية، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق جالاتا سراي بنتيجة 7-6.

وكان الأهلي قد تأهّل إلى النهائي؛ عقب الفوز على فريق KSSK التركي بنتيجة 6-3 في نصف النهائي، ضمن منافسات البطولة الودية تحت 13 عامًا، التي أُقيمت خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الجاري.

بعثة الأهلي المشاركة في البطولة

شارك في البطولة وفد الأهلي الذي ضم كلا من، وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء ورئيس البعثة، كريم منير نائب مدير قطاع الناشئين، نور عادل مدير الفريق، والمدربون: أحمد عادل، مصطفى عبد الفتاح، محمد هاني.

قائمة اللاعبين المشاركين

ضم الفريق مجموعة كبيرة من اللاعبين الصغار المميزين، وهم:

آدم أحمد شوقي – آدم محمد حساب – آدم عمر خليل – أدهم أحمد الزيات – أحمد أشرف أحمد – أحمد محمود سامي – أمين طارق خطاب – آسر عمر خليل – إياد كريم عادل – حمزة أحمد سيد – حمزة محمد سمير – حسن محمد حسن.

كما ضم كلا من: حازم أحمد ماهر – إبراهيم حيدر – كريم أحمد النجار – مالك محمود المنياوي – مالك شريف إسماعيل – مروان علي الصاوي – محمد أحمد عبد الرحمن – محمد أحمد – محمد أحمد محمود – محمد هيثم إسماعيل – محمد مصطفى هارون – محمد شريف الشيخ – مصطفى هشام مصطفى – مصطفى وليد عبد الرحمن – عمر أحمد حامد.

وضمت البعثة أيضا، اللاعبون: عمر هيثم إسماعيل – عمر شندي يحيى – سالم محمود فهمي – سيف وسام – سليم أحمد إبراهيم – سليم حاتم كمال – سفيان أحمد علام – ياسين عبد الله أحمد – ياسين محمد جمال – ياسين طارق صلاح – يحيى عمر شريف – يوسف أحمد فرج – زياد أحمد ماهر.