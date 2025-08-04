تطورات جديدة بشأن أزمة ملف تجديد عقد إيهاب أمين مع سلة الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي يتفاوض مع إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة منذ 7 أشهر لتجديد عقده، مشيرًا إلى أن مدرب الفريق الذي خرج للحديث عن الأمر، هو طرف في الملف، بالإضافة إلى أنه على اتصال دائم باللاعب ويريد الدفاع عنه وحمايته جماهيريًا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: مسئولي الأهلي يؤكدون أنهم كانوا ينتظرون توقيع اللاعب منذ فترة طويلة، واللاعب بالفعل طلب الحصول على راتبه بالدولار، وهي معلومة مؤكدة بالنسبة لنا.

وأضاف: ربما يُجدد إيهاب أمين عقده مع النادي الأهلي خلال أيام، ومصدر داخل النادي كشف أن اللاعب حاول إيجاد عروض كثيرة، لكنه لم ينجح في الحصول على عرض أفضل من عرض الأهلي.

وزاد: الأهلي عرض على إيهاب أمين 10 مليون سنويًا وهو العقد الأكبر في تاريخ أي لاعب لألعاب الصالات.

وأكمل: خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بذل مجهود غير طبيعي في موضوع إيهاب أمين ولازال يتفاوض معه، والنادي فعل كل شئ مع إيهاب أمين لحسم موقفه سريعًا.

وتابع: مسئولو الأهلي لازالوا ينتظرون وعد إيهاب أمين بالتوقيع على عقود التجديد، واللاعب ذاته يخشى انتقاله للزمالك أو الاتحاد السكندري خوفًا من عدم الحصول على المستحقات المالية بانتظام. كما أن اللاعب حظى بحب كبير من جمهور الاهلي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن طلب إيهاب أمين بالحصول على عقد إعلاني، ورد مسئولي النادي بأنهم لن يستطيعوا ذلك، لكن الأهلي أيضا يقترب من جلب عقد إعلاني لأحد شركات مشروبات الطاقة، واللاعب يؤكد بأنه هو من جلب العقد الاعلاني وليس النادي. وهو أمر غريب للغاية.

وأضاف: هناك حالة استغراب داخل الأهلي أن هناك مدرب يقف في صف اللاعب على حساب النادي، ويرى مسئولو النادي أن الصداقات بين اللاعبين والمدربين تمثل خطرًا كبيرًا على فرق الصالات داخل النادي.

وأتم: في النهاية، اتوقع بنسبة كبيرة أن يوقع إيهاب أمين على عقود التجديد مع النادي الأهلي لأنه العرض الأفضل، والعرض الخليجي الذي كان ينتظره إيهاب أمين لم يكن كبير بالنسبة له.