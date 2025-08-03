الأهلي يتعادل وديًّا مع بتروجيت ٢-٢

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة الودية التي خاضها اليوم مع بتروجيت بالتعادل الإيجابي ٢-٢، وذلك ضمن التحضيرات النهائية للفريق قبل انطلاق الدوري الممتاز.

سجل هدفي الأهلي في الشوط الأول، ياسين مرعي برأسية، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني بتصويبة قوية، قبل أن يحرز بتروجيت هدفًا في الشوط الأول، ويضيف هدفًا آخر في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

بدأ الأهلي مواجهة بتروجيت بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع ياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وكريم فؤاد، وفي خط الوسط شارك محمد علي بن رمضان وأحمد رضا ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو، وفي الهجوم محمد شريف.

وحرص خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، على تجهيز جميع اللاعبين قبل انطلاق الدوري الممتاز، حيث خاض الفريق مباراتين وديتين اليوم، الأولى أمام منتخب الشباب والثاني مع بتروجيت.

