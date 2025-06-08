بعد رفض الهلال عمل مقابلا .. تركي آل الشيخ: هذا وقت الجهد والتركيز

وجه تركي ال الشيخ رئيس هئية الترفية رسالة الي نادي الهلال السعودي استعداد لكاس العالم للأندية

وكتب تركي آل الشيخ من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" سعيد ان الهلال وجه بعدم عمل مقابلات وتركيز على المعسكر .. هذا ليس وقت تلفزيون ومقابلات غير مفيده .. هذا وقت العمل والجهد والتركيز في معسكر للبطوله !بالتوفيق للهلال ".

تقام مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك، الذى يتسع لـ64 ألف مشجع، فى الساعة الثامنة مساء 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.



تغادر بعثة الأهلي القاهرة في الرابع من شهر يونيو المقبل لإقامة معسكر في أمريكا يلتقي وديا مع باتشوكا المكسيكي فى بروفة أخيرة للفريق الأحمر قبل المشاركة فى العرس المونديالي.