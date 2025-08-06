نشرة الفن| تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم.. ومصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها:

مصر رقم واحد | تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية،

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

علّق نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفي كامل، على أزمة الفنان راغب علامة مع نقابة المهن الموسيقية في مصر

«ريستارت» حرّك المياه الراكدة وجسّد الواقع.. تامر حسني يوجّه رسالة لمخرجة أحدث أفلامه

وجّه الفنان تامر حسني رسالة شكر إلى المخرجة سارة وفيق، مخرجة أحدث أفلامه “ريستارت”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، حيث تخطت إيراداته 95 مليون جنيه

في فيديو جديد لها .. نانسي عجرم ترقص مع ابنتها على أنغام «طراوة»

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها فيديو جديدًا رفقة ابنتها وهما يرقصان على أحدث أغانيها “طراوة” التى طرحتها خلال الفترة الماضية