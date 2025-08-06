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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في فيديو جديد لها .. نانسي عجرم ترقص مع ابنتها على أنغام «طراوة»

نانسي عجرم وابنتها
نانسي عجرم وابنتها
تقى الجيزاوي

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها فيديو جديدًا رفقة ابنتها وهما يرقصان على أحدث أغانيها “طراوة” التى طرحتها خلال الفترة الماضية.

ونشرت نانسي مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي عبر موقع انستجرام وتفاعل عدد كبير من جمهورها ومحبيها .

أحدث أغاني نانسي عجرم طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية. كانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت

ألبوم نانسي عجرم

وكانت طرحت نانسي عجرم ألبومها فى شهر يوليو ماضي ، وكانت اختارت نانسي عجرم أن تُعبّر عن هذا المشروع الجديد بكلمات مباشرة لجمهورها: "دي لغة الحب".

غلاف الألبوم، الذي ظهرت فيه نانسي عجرم بشخصيتين متقابلتين ترتديان الأسود، حمل رمزية واضحة: نانسي تواجه ذاتها.

هذا التوجّه كان واضحاً أيضاً في الإعلان الترويجي الأول الذي قالت فيه:"كل حقبة عندها نقطة تحوّل... وهيدي نقطتي... رحلة من القوة، الشغف والحقيقة... قصة واحدة، أحد عشر فصلاً... والبداية هلّق".

شاركت نانسي عجرم في ألبومها الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء أبرزهم تامر حسين، عزيز الشافعي، وليد سعد، عطار، محمد يحيى وغيرهم.

انتهت نانسي عجرم من تسجيل جميع أغاني الألبوم  منذ فترة وكان جاهزا للطرح،  ولكن الظروف التى تمر بيها المنطقة كانت غير ملائمة لطرحه.

‎طرحت نانسي عجرم، منذ فترة أغنية "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

‎كانت نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

أحدث أغاني نانسي عجرم

وطرحت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا أغنية بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

كانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

نانسي عجرم ألبوم نانسي عجرم أغانى نانسي عجرم

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