نانسي عجرم تكشف سبب تأجيل ألبومها الجديد

كشفت الفنانة نانسى عجرم سبب تأجيل ألبومها الجديد الذى كان من المقرر طرحه الفترة الحالية .

وقالت نانسى عجرم خلال لقائها مع et بالعربي ، أنها بالفعل انتهت من تسجيل جميع اغاني الألبوم وانه جاهز للطرح، ولكن الظروف التى تمر بيها المنطقة غير ملائمة لطرحه.

وأكدت نانسي عجرم ان بمجرد ان يهدأ الأمر والظروف تسمح سيطرح الألبوم.

وأحيت نانسي عجرم خلال الأيام الماضية احدث حفلاتها ضمن فعاليات الدورة العشرون من مهرجان موازين، وحرصت نانسي على غناء العديد من اغانيها المميزة ونالت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

أحدث أغاني نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

كانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

أغاني نانسي عجرم

وفي أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط”، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

كما أطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني.

وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري