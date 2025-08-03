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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى كامل: أُثمن تقدير راغب علامة ونقابة الموسيقيين هي البيت الكبير

مصطفى كامل - راغب علامة
مصطفى كامل - راغب علامة
سعيد فراج

أعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن خالص تقديره لما جاء في بيان الفنان راغب علامة من كلمات احترام وتقدير لشخصه وصفته كنقيب، مؤكداً أن الاتصال الهاتفي المطول الذي جمعهما، والذي دام لأكثر من ساعة ونصف، عبّر فيه الطرفان عن معاني الأخوة والاحترام المتبادل.

وأوضح مصطفى كامل أن الفنان راغب علامة شدد خلال الاتصال على رفضه التام لأي محاولات للإساءة أو التطاول على النقابة أو شخص النقيب، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، مؤكداً احترامه الكامل لقرارات النقابة، وحرصه على الحضور إلى مقرها لتوضيح وجهة نظره والرد على ما جاء في القرار المعلن.

 وأضاف أن ما أبداه من حرص على العلاقة التاريخية التي تجمعه بمصر وشعبها ومؤسساتها الفنية والثقافية هو محل اعتزاز وتقدير مني، ويعبر عن مدى وعيه وحرصه على احترام النظم المؤسسية ودورها في حفظ كرامة الفن والفنانين.

وأشار بدوري أؤكد على أنني أُكن كل الحب والاحترام والتقدير للفنان راغب علامه ولمشواره الفني الكبير ولكل الأخوة والأخوات الفنانين العرب الكبار، وأن نقابة المهن الموسيقية هي البيت الكبير لهم جميعاً وأسعد بتواجد حضراتهم الراقي علي كل مسارح مصر .

وفي النهاية أعلن للجميع أنني مستمر في أداء دوري الوطني والمجتمعي تجاه بلدنا الحبيب، وبما يحفظ هيبة الفن ويصون كرامة منتسبيه، ويساهم في تعزيز قيمة التفاهم والتقدير المتبادل مع جميع الفنانين في مصر والوطن العربي.

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية راغب علامة الفنان راغب علامة

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