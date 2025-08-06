بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

علّق نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفي كامل، على أزمة الفنان راغب علامة مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد حفله الأخير، مؤكدًا أن راغب علامة بادل المُعجبة نفس السلوك، وهو ما ضخم من حجم الأزمة.

وقال مصطفى كامل، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، إنه يُكنّ محبة كبيرة للشعب اللبناني، وأن لكل فنان مُعجبات في الوطن العربي، لكن هناك فرقًا بين أن تتجرأ مُعجبة على فنان، وأن يبادلها هو نفس السلوك، وهذا ما فعله راغب علامة.

وأضاف مصطفى كامل معلقًا: "واحدة طلعت حضنته، والأستاذ راغب علامة بادلها الحضن، وظهرت واحدة تانية وغيرها، وأي حد يقلل من الواقعة دي يبقى شخص مش كويس. ولو أنا سكت، نجوم كتير هتعمل كده".

وعن عدم تعليقه على سلوك المُعجبة، قال مصطفى كامل إن ما يعنيه فقط هو سلوك من يحمل كارنيه نقابة المهن الموسيقية، ولا يعنيه سلوك المُعجبات.

وبخصوص حفل راغب علامة المقبل، المقرر إحياؤه في شهر سبتمبر بالساحل الشمالي، أوضح مصطفى كامل أنه سيجتمع بأعضاء النقابة للتوصل إلى حل نهائي في الأزمة، مؤكدًا أن الحل سيكون بعيدًا تمامًا عن دفع أي غرامة مالية.

مصطفى كامل يرد على بيان راغب علامة:

وفي الأيام الماضية، عبّر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن خالص تقديره لما جاء في بيان الفنان راغب علامة من كلمات احترام وتقدير لشخصه وصفته كنقيب، مؤكدًا أن الاتصال الهاتفي المطول الذي جمعهما، والذي دام لأكثر من ساعة ونصف، عبّر فيه الطرفان عن معاني الأخوّة والاحترام المتبادل.

وأوضح مصطفى كامل أن الفنان راغب علامة شدد خلال الاتصال على رفضه التام لأي محاولات للإساءة أو التطاول على النقابة أو شخص النقيب، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، مؤكدًا احترامه الكامل لقرارات النقابة، وحرصه على الحضور إلى مقرها لتوضيح وجهة نظره والرد على ما جاء في القرار المُعلن.

وأضاف أن ما أبداه من حرص على العلاقة التاريخية التي تجمعه بمصر وشعبها ومؤسساتها الفنية والثقافية، هو محل اعتزاز وتقدير منه، ويعبر عن مدى وعيه وحرصه على احترام النُظم المؤسسية ودورها في حفظ كرامة الفن والفنانين.

وأشار مصطفى كامل إلى أنه يُكنّ كل الحب والاحترام والتقدير للفنان راغب علامة ولمشواره الفني الكبير، ولكل الأخوة والأخوات الفنانين العرب الكبار، مؤكدًا أن نقابة المهن الموسيقية هي البيت الكبير لهم جميعًا، وأنه يسعد بتواجدهم الراقي على كل مسارح مصر.

وفي ختام تصريحه، أعلن مصطفى كامل أنه مستمر في أداء دوره الوطني والمجتمعي تجاه الوطن، بما يحفظ هيبة الفن ويصون كرامة منتسبيه، ويُسهم في تعزيز قيمة التفاهم والتقدير المتبادل مع جميع الفنانين في مصر والوطن العربي.