«ريستارت» حرّك المياه الراكدة وجسّد الواقع.. تامر حسني يوجّه رسالة لمخرجة أحدث أفلامه

وجّه الفنان تامر حسني رسالة شكر إلى المخرجة سارة وفيق، مخرجة أحدث أفلامه “ريستارت”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، حيث تخطت إيراداته 95 مليون جنيه.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" بموقع إنستغرام، من لقاء سارة وفيق في برنامج "القاهرة اليوم" مع الفنان إدوارد، وكتب معلقًا:

"سارة وفيق مخرجة كبيرة قدمت فيلمًا يجسد الواقع المرير.. وإزاي ممكن بعض الناس يعملوا أي حاجة مهينة، وممكن يبيعوا مبادئهم وضمائرهم عشان التريند والمكسب السريع".

تامر حسني للمخرجة سارة وفيق: "المخرجة الوحيدة اللي إيرادات فيلمها قرّبت من المليار"

وتابع: "يمكن الفيلم بيتفهم دلوقتي أكتر.. شكرًا سارة وفيق، ومبروك كونك المخرجة السيدة الوحيدة اللي إيرادات فيلمها تخطت 95 مليون جنيه، واقتربت من 100 مليون داخل مصر، و800 مليون خارجها.. يعني قرب من المليار".

تامر حسني عن فيلم "ريستارت": "بنخاطب الجمهور مش أي حد تاني"

وأضاف تامر حسني: "وده إنجاز كان لازم أذكره لمجهودك، ولتحملك لحروب كتير كانت بتكسر فيكي، ودلوقتي الرد واضح وصريح، لأننا بنخاطب الجمهور، مش أي حد تاني. الجمهور الكبير اللي دخل الفيلم مش ولاد أختك! لا، ده جمهور حقيقي، صدّق قد إيه فيلمك عبّر عن الواقع".

كنا بنلفت نظر الناس والدولة

واختتم تامر حسني رسالته قائلًا: "افترضنا جوه الفيلم إن النت قطع، الدنيا هتنهار! كنا بنلفت نظر الناس والدولة كلها إنه لازم يبقى في مسار احتياطي لحياتنا. وفعلاً النت قطع، وعشنا في بلدنا مأساة كام يوم. فخور بيكي يا سارة، وبشكرك من قلبي".

فيلم "ريستارت"

ويُعد فيلم "ريستارت" الأعلى إيرادًا في تاريخ أفلام تامر حسني داخل مصر، وفقًا للبيان الرسمي. وسيُتاح الفيلم حصريًا لمشاهدي "يانغو بلاي" في المنطقة بداية من اليوم.

ويجمع الفيلم بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، حيث يُجسد تامر حسني شخصية شاب يعمل في محل للهواتف المحمولة، يمر بسلسلة من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب، ويجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية وتأثير المكاسب المادية على عقول الناس.

ويضم الفيلم العديد من الأغاني من ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد"، منها "حلال فيك" و"المقص" التي تجمعه مع رضا البحراوي بلمسة شعبية مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم: هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة، القديرة ميمي جمال، وتوانا، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم: إلهام شاهين، شيماء سيف، محمد رجب، الكابتن أحمد حسام، ورانيا منصور.

الفيلم من إخراج: سارة وفيق، وتأليف: السيناريست أيمن بهجت قمر.