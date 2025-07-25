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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. عرض فيلم ريستارت على إحدى المنصات لأول مرة

ريستارت
ريستارت
قسم الفن

أعلنت منصة يانغو بلاي، عن العرض الحصري لفيلم "ريستارت"، أحدث أعمال تامر حسني وهنا الزاهد، الذي حقق إيرادات عالية في دور العرض السينمائي.

بحسب بيان المنصة حقق فيلم ريستارت ما يقرب من 700 مليون جنيه في مصر ودول الخليج حتى الآن.

ويُعد فيلم ريستارت الأعلى إيرادًا في تاريخ أفلام تامر حسني داخل مصر وفق البيان. وسيُتاح الفيلم حصريًا لمشاهدي يانغو بلاي في المنطقة بداية من اليوم.

يجمع ريستارت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، حيث يُجسّد تامر حسني شخصية شاب يعمل في محل للهواتف المحمولة، يمر بسلسلة من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب، ويجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية وتأثير المكاسب المادية منها على عقول الناس، يضم الفيلم أيضا العديد من الاغاني من ألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد"، منهم "حلال فيك" و"المقص" التي تجمعه مع رضا البحراوي بلمسة شعبية مختلفة.

يشارك تامر حسني في بطولة الفيلم هنا الزاهد، إلى جانب نخبة من أبرز الفنانين، من بينهم باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة والقديرة ميمي جمال، وتوانا، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، شيماء سيف، محمد رجب، والكابتن أحمد حسام ورانيا منصور، ومن إخراج سارة وفيق، وكتابة السيناريست أيمن بهجت قمر.

ريستارت تامر حسني يانغو بلاي

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