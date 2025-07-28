تركي آل الشيخ: طلبات المشاركة بتجربة "على خطاه" تتجاوز المليون

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أن عدد طلبات المشاركة في تجربة "على خطاه"، التي توثق مسار الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، تجاوزت حاجز المليون طلب حتى الآن، في مؤشر واضح على الإقبال الكبير من الجمهور.

ومن المقرر أن تنطلق التجربة التفاعلية في شهر نوفمبر المقبل، ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي الديني والتاريخي بأسلوب حديث وتفاعلي، يمزج بين التقنية والسرد الواقعي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "الطلبات الحمد لله مليونية… تجربة 'على خطاه'… نشوفكم إن شاء الله في نوفمبر."

ويُعد المشروع أحد أبرز المبادرات الثقافية والدينية التي تطلقها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، حيث يسعى إلى تقديم التجربة الروحية والتاريخية للهجرة النبوية بأسلوب جديد ومؤثر.