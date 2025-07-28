نادر السيد: الزمالك سيحصل على تعويض مالي من الرياض السعودي بسبب أوكو

تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن قرعة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة التي أقيمت أمس.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على رادو ميجا إف إم: اعلان جدول الدوري كان ينقصه تحديد مواعيد المباريات

وأضاف: عدم إعلان مواعيد مباريات الدوري يؤثر على استعدادات الأندية، والأجندة الدولية والارتباطات القارية والأفريقية معروفة ومتحددة وعدم الإعلان غير مقنع بالنسبة لي

وعن موقف الزمالك في أزمته مع اللاعب تيدي أوكو بوجود عقد ثلاثي مع اللاعب، قال: حسب معلوماتي ان الاتفاق الثلاثي بشأن اللاعب تيدي أوكو مع الزمالك مُلزم لجميع الإطراف بسبب الإيميلات، والزمالك سيحصل على تعويض مالي.

وتابع: حال رغبة الزمالك في عدم التعاقد مع اللاعب كان اللاعب سيحصل على تعويض من النادي