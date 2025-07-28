بعد 13 عاما.. ياسر الشهراني يعود للقادسية السعودي

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الإثنين، عوده ياسر الشهراني إلى صفوفه بعد 13 عامًا من رحيله للهلال.

وكان ياسر الشهراني انضم إلى الهلال في 2012، وحقق معه العديد من الألقاب المحلية والقارية، ليعود إلى القادسية في عمر الـ33.

ورحب نادي القادسية عبر حسابه على موقع فيس بوك، بعودة ياسر الشهراني، حيث كتب: “ماهو غريـب عليـك الأحـمر”.



ريتيجي ضمن أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري السعودي

في سياق آخر، ذكر موقع ترانسفير ماركت أن انتقال الإيطالي ريتيجي إلى القادسية بلغت قيمته 68 مليون يورو، ليحل في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أغلى الصفقات في تاريخ الدوري السعودي، متخطيًا أسماء بارزة، ومتفوقًا على العديد من النجوم العالميين الذين التحقوا بالأندية السعودية في السنوات الأخيرة.