بعد راشفورد.. برشلونة يستهدف صفقة هجومية جديدة من الدوري الإنجليزي

أكد تقرير صحفي، أن نادي برشلونة الإسباني، يستهدف التعاقد مع البرازيلي جابرييل خيسوس، مهاجم أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، يواصل برشلونة اهتمامه بالسوق الإنجليزية، حيث يواجه أنظاره تجاه خيسوس.

صراع شرس على ضم المهاجم البرازيلي

وأضافت أندية ميلان وتوتنهام ونيوكاسل مهتمة، بضم المهاجم البراززيلي أيضًا.

يرتبط ابن ساو باولو، المقدر سعره بـ 32 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص، بعقد مع أرسنال حتى يونيو 2027.

وباتت فرص خيسوس في حجز مكان أساسي في تشكيلة أرسنال صعبة للغاية، مع وصول فيكتور جيوكيريس مؤخرًا إلى ملعب الإمارات.