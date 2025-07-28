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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحضري يستعرض لياقته البدنية من الجيم

عصام الحضري
عصام الحضري
ميرنا محمود

شارك عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في منتخب مصر جمهورة صورا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و ظهر الحضري وهو يستعرض لياقته البدنية من إحدي صالات الجيم بتمارين  رياضية شاقة ،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيه.

وكان قد كشف عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في منتخب مصر، عن سعادته الغامرة، بسبب استمرار الحديث عن مستواه في الملاعب، قبل إعلانه الاعتزال نهائيا.

وأكد الحضري، أن علاقته بياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، جيدة، وأن الثنائي على تواصل دائم.

وقال الحضري خلال تصريحات إعلاميىة عبر شاشة “أون سبورت”: "سعيد إن الناس بتتكلم عليا رغم إني بقالي 8 سنين مبطل كورة، وأنا بتربطني علاقة كبيرة بياسين بونو وبدأت في 2018 بعد كأس العالم في روسيا، واتطورت بعد كدة، وفي أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، كان معسكر مصر والمغرب في نفس المكان، وكنا بنتكلم وقتها بردو".

وتابع: “لما بونو رجع السعودية قابلته واتكلمنا مع بعض وإحنا على تواصل دايم.. بعد ماتش مانشستر سيتي والهلال أنا كلمته والتصدي اللي الناس كلها بتتكلم عليه أنا عامله في 2002”.

عصام الحضري اخبار الحضري تصريحات الحضري

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