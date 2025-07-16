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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مناقشة دكتوراه “حوكمة النمو الحضري وأثرها على التنمية المستدامة”

رسالة دكتوراه
رسالة دكتوراه

ناقشت الباحثة ( أسمه علي محمد )، بكلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان، رساله دكتوراة مهنيه في إدارة الأعمال بعنوان: "حوكمة النمو الحضري وأثرها على التنمية المستدامة: دراسة تطبيقية في السياق المصري".
الرسالة سلطت الضوء على الفجوة بين النمو العمراني ومتطلبات التنمية المستدامة، وقدمت نموذجًا تحليليًا متكاملًا يقوم على أربعة أبعاد رئيسية، وهي فاعلية المؤسسات والسياسات، والمشاركة العامة وأصحاب المصلحة، الي جانب جودة البنية التحتية والخدمات، والسياسات البيئية والتكيف المناخي.
اعتمدت الباحثة على تحليل بيانات ميدانية شملت 200 من الخبراء والمتخصصين في قطاع التنمية الحضرية، وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط قوية بين مستويات الحوكمة وفعالية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية والسياسات البيئية.

وقد طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها، 
تعزيز اللامركزية ومنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع

إشراك المواطنين في قرارات التخطيط الحضري عبر آليات رقمية وتشاورية

دمج معايير الاستدامة والمرونة المناخية في السياسات الحضرية

توظيف أدوات مثل التمويل الأخضر والحوكمة الرقمية لتعزيز كفاءة الإدارة وشفافيتها


وأكدت الباحثة أن تجاوز التحديات الحضرية يتطلب إعادة صياغة نمط إدارة المدن، والانتقال إلى نموذج أكثر تشاركية ومرونة، يربط بين الحوكمة الفعالة والرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من، الأستاذ الدكتور/عادل محمد أحمد المهدي – أستاذ الاقتصاد، كلية التجارة – جامعة حلوان (رئيسًا)، الأستاذة الدكتورة نيفين محمد إبراهيم طريح – أستاذ الاقتصاد، كلية التجارة – جامعة حلوان (مشرفًا)، الأستاذ الدكتور وائل عمران علي – أستاذ الإدارة وعميد المعهد العالي للعلوم الإدارية بالتجمع الخامس (عضوًا).

التجارة التنمية التنمية المستدامة

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