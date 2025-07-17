لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الزبادى اليونانى

قدمت الشيف ثريا الالفي، عبر صفحتها على الفيسبوك، طريقة عمل الزبادى اليونانى فى المنزل لاصحاب الدايت.

طريقة عمل الزبادى اليونانى

المقادير

- 4 كوب حليب كامل الدسم.

- 2 ملعقة كبيرة زبادي كامل الجسم.

الطريقه لعمل الزبادى اليونانى..

-ضع الحليب في وعاء على النار حتى الغليان.

- غط الحليب واتركه يبرد لمدة ساعة.

- أضيف الزبادي العادي وقلب.

- إخفق بالمضرب اليدوي ثم ضع الخليط في وعاء.

- إشعل الفرن حتى يسخن ثم اغلقه وادخل خليط الزبادي والحليب الفرن لمدة ربع ساعة.

- ضع الزبادي في المصفاة واتركه حتى يصفى تمامًا في الثلاجة.

- إستخدم الزبادي اليوناني بتخزينه في الثلاجة.