لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الزبادى اليونانى

قدمت الشيف ثريا الالفي، عبر صفحتها على الفيسبوك، طريقة عمل الزبادى اليونانى فى المنزل لاصحاب الدايت.
طريقة عمل الزبادى اليونانى
المقادير
- 4 كوب حليب كامل الدسم.
- 2 ملعقة كبيرة زبادي كامل الجسم.
الطريقه لعمل الزبادى اليونانى..
-ضع الحليب في وعاء على النار حتى الغليان.
- غط الحليب واتركه يبرد لمدة ساعة.
- أضيف الزبادي العادي وقلب.
- إخفق بالمضرب اليدوي ثم ضع الخليط في وعاء.
- إشعل الفرن حتى يسخن ثم اغلقه وادخل خليط الزبادي والحليب الفرن لمدة ربع ساعة.
- ضع الزبادي في المصفاة واتركه حتى يصفى تمامًا في الثلاجة.
- إستخدم الزبادي اليوناني بتخزينه في الثلاجة.