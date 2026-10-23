توتنهام حسم الجدل.. هل يشارك عمر مرموش أمام تشيلسي بعد إصابته؟

حسم نادي توتنهام الإنجليزي التكهنات بشأن موقف النجم المصري عمر مرموش من المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، بعدما كشف عن تطور جديد يتعلق بحالة اللاعب واستعداده للمباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

وتأتي هذه التطورات في توقيت مهم بالنسبة إلى مرموش، الذي يسعى إلى مواصلة تقديم مستويات مميزة مع فريقه، خاصة بعد مساهمته في الانتصار الأخير على كوفنتري سيتي، واستعادة حضوره في التدريبات الجماعية قبل ديربي لندن المنتظر.

توتنهام يحسم موقف عمر مرموش

أكدت المؤشرات الصادرة عن نادي توتنهام عودة عمر مرموش إلى التدريبات الجماعية، بعدما نشر الحساب الرسمي للنادي صورًا من المران عبر منصة «إكس»، في خطوة بددت جانبًا من التساؤلات بشأن إمكانية لحاق اللاعب بمواجهة تشيلسي.

وأرفق النادي الصور بعبارة تشير إلى استمرار العمل في مركز التدريبات «هوتسبير واي»، في إشارة إلى استعدادات الفريق للمباراة المقبلة.

ويمنح ظهور اللاعب في التدريبات الجماعية دفعة إيجابية للجهاز الفني، الذي يستعد لخوض مواجهة صعبة خارج ملعبه، في ظل أهمية حصد النقاط وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

ومع ذلك، فإن العودة إلى التدريبات لا تعني بالضرورة ضمان مشاركة مرموش أساسيًا، إذ يظل القرار النهائي مرتبطًا بجاهزيته البدنية والفنية ورؤية الجهاز الفني قبل انطلاق المباراة.

دفعة معنوية بعد الفوز على كوفنتري سيتي

يدخل عمر مرموش المواجهة المرتقبة بمعنويات مرتفعة، بعدما ساهم في فوز توتنهام على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب الفريق اللندني.

ويمثل هذا الانتصار دفعة مهمة للاعب المصري، الذي يأمل في استثمار مستواه الإيجابي لمواصلة التأثير في أداء الفريق، سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص لزملائه.

وتترقب الجماهير المصرية ظهور مرموش في مواجهة تشيلسي، خاصة أن مباريات القمة الإنجليزية تمنح اللاعبين فرصة لإثبات قدراتهم أمام منافسين أقوياء.

موقف توتنهام وتشيلسي قبل ديربي لندن

يستعد توتنهام لمواجهة تشيلسي مساء السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ترتيب الفريقين، يحتل توتنهام المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بينما يأتي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وتضع هذه الأرقام الفريق اللندني أمام تحدٍ كبير، إذ يحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يسعى تشيلسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

تاريخ المواجهات يزيد إثارة المباراة

تحمل مواجهات توتنهام وتشيلسي دائمًا طابعًا تنافسيًا خاصًا، إذ انتهى آخر لقاء رسمي بينهما في الموسم الماضي بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب ستامفورد بريدج.

في المقابل، تمكن توتنهام من الفوز بالنتيجة نفسها خلال مواجهة ودية جمعت الفريقين في الاستعدادات للموسم الحالي.