عمر مرموش يستعد لمواجهة تشيلسي.. توتنهام يحسم موقف النجم المصري قبل ديربي لندن

يستعد فريق توتنهام هوتسبير لمواجهة غريمه تشيلسي، مساء السبت المقبل، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

ويحتل توتنهام المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بينما يأتي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في ديربي لندن.

عمر مرموش يعود إلى تدريبات توتنهام قبل مواجهة تشيلسي

يدخل النجم المصري عمر مرموش المواجهة بمعنويات جيدة، بعدما ساهم في فوز توتنهام على كوفنتري سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «توتنهام هوتسبير».

وأكد توتنهام عودة عمر مرموش إلى التدريبات الجماعية، بعدما نشر صورًا من مران الفريق عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، في خطوة حسمت التكهنات بشأن إمكانية لحاق اللاعب بالمواجهة المرتقبة أمام تشيلسي.

وعلق النادي الإنجليزي على صور التدريبات قائلًا: «يتواصل العمل في هوتسبير واي»، في إشارة إلى استمرار استعدادات الفريق للمباراة المقبلة.

ويأمل توتنهام في الاستفادة من جاهزية النجم المصري، من أجل تقديم أداء قوي أمام تشيلسي، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخ مواجهات توتنهام وتشيلسي

شهدت المواجهات الأخيرة بين توتنهام وتشيلسي منافسة قوية، إذ انتهت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب «ستامفورد بريدج».

وفي المقابل، التقى الفريقان وديًا خلال التحضيرات للموسم الحالي، ونجح توتنهام في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، ما يمنح المواجهة المقبلة مزيدًا من الإثارة في ظل رغبة كل فريق في التفوق على غريمه اللندني.