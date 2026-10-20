بعد خروجه مصابا أمام كوفنتري.. هل يغيب عمر مرموش عن قمة توتنهام وتشيلسي؟

طمأن الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني لتوتنهام هوتسبير جماهير الفريق بشأن الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين خلال مواجهة كوفنتري سيتي وعلى رأسهم النجم المصري عمر مرموش الذي غادر الملعب قبل نهاية المباراة التي انتهت بفوز السبيرز 3-1 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقل موقع "فوتبول لندن" تصريحات دي زيربي، الذي أعرب عن اعتقاده بأن الإصابات التي شهدتها المباراة لا تدعو إلى القلق، مشيرا إلى حالتي أندرو روبرتسون وتوسين مع انتظار التقييم الطبي النهائي للاعبين.

تفاصيل إصابة عمر مرموش مع توتنهام

تعرض عمر مرموش لآلام في عضلة السمانة خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة كوفنتري سيتي بعدما سقط على أرض الملعب ما دفع الجهاز الفني إلى استبداله في الدقيقة 87 والدفع بالسويدي ديان كولوسيفسكي بدلا منه.

ولم يعلن توتنهام حتى الآن التشخيص النهائي لإصابة اللاعب أو مدة غيابه المحتملة في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي ستحسم موقفه من العودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات المقبلة.

وتأتي الإصابة في توقيت مهم بالنسبة للمهاجم المصري الذي بدأ يثبت حضوره مع الفريق، بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه بقميص توتنهام خلال المباراة نفسها.

مرموش يسجل أول أهدافه مع توتنهام

قدم عمر مرموش إضافة هجومية لتوتنهام أمام كوفنتري سيتي بعدما سجل هدفا أسهم في انتصار الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف ليمنح جماهير السبيرز دفعة معنوية جديدة بعد فترة من النتائج الصعبة.

وتحدث دي زيربي عن الدور التكتيكي الذي يؤديه اللاعب موضحا تحركاته في المساحات بين خطي الوسط والدفاع إلى جانب جيمس ماديسون وآرتشي غراي مع منحه حرية أكبر في التحرك الهجومي وصناعة الخطورة بالقرب من مرمى المنافس.

ويأمل مرموش في مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة بعدما افتتح سجله التهديفي مع الفريق، بينما ينتظر الجهاز الفني الاطمئنان على حالته البدنية قبل تحديد موعد عودته إلى المشاركة.

موقف عمر مرموش من مواجهة تشيلسي

تترقب جماهير توتنهام نتائج الفحوصات الطبية لعمر مرموش من أجل معرفة موقفه من المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى دي زيربي إلى تجهيز العناصر المتاحة قبل اللقاء المرتقب في ظل أهمية المباراة ورغبة الفريق في مواصلة حصد النقاط وتحسين نتائجه.

ويبقى موقف النجم المصري مرتبطا بنتائج الفحوصات الطبية ومدى استجابته للعلاج وسط آمال بأن تكون الإصابة بسيطة حتى يتمكن من مواصلة مشواره مع توتنهام بعد البداية التهديفية التي حققها أمام كوفنتري سيتي.