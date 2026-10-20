شبكة إنجليزية تشيد بتألق عمر مرموش مع توتنهام: عاد للحياة في الشوط الثاني

أشادت شبكة «سبيرز ويب» الإنجليزية بأداء النجم المصري عمر مرموش، بعد تألقه مع توتنهام وتسجيله الهدف الثاني للفريق، مؤكدة أن اللاعب ظهر بصورة أكثر تأثيرا خلال الشوط الثاني، بعدما قدم أداء هادئا نسبيا في أول 45 دقيقة.

وقالت الشبكة إن مرموش استعاد نشاطه في الشوط الثاني، ونجح في تشكيل ثنائية جيدة مع روبرتسون في الجهة اليسرى، وهو التعاون الذي أسفر عن تسجيل الهدف الثاني لتوتنهام.

وأضافت «سبيرز ويب» أن هدف مرموش جاء بتسديدة مقوسة رائعة، مشيدة بقدرته على إنهاء الهجمات بصورة مميزة، إلى جانب المجهود الذي يبذله بعيدا عن الكرة.

ولم تقتصر إشادة الشبكة الإنجليزية على الجانب الهجومي فقط، بل سلطت الضوء أيضا على التزام مرموش التكتيكي، مشيرة إلى أنه كان يعود إلى الخلف للمساعدة في الواجبات الدفاعية عندما يفقد فريقه الكرة ويصبح الاستحواذ في حوزة المنافس.

وأكدت الشبكة أن معدل عمل اللاعب المصري دون كرة يستحق الإشادة، في ظل تحركاته المستمرة ومساهمته في أداء الفريق على المستويين الهجومي والدفاعي.