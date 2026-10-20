احتفال مؤلم.. عمر مرموش يفجر مفاجأة بعد هدفه الأول مع توتنهام

كشف النجم المصري عمر مرموش، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن كواليس تسجيل أول أهدافه بقميص الفريق، معبرًا عن سعادته الكبيرة برد فعل الجماهير، عقب المساهمة في تحقيق انتصار مهم أعاد الثقة إلى الفريق خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

ونجح توتنهام في الفوز على كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة، ليحقق الفريق أول انتصاراته في المسابقة هذا الموسم، بعدما عانى من إهدار الفرص وعدم ترجمة الأداء الجيد إلى نتائج إيجابية خلال المباريات السابقة.

مرموش يكشف سر الاحتفال المؤلم

وفي تصريحات للموقع الرسمي لنادي توتنهام، وصف مرموش تسجيل هدفه الأول بأنه شعور استثنائي، مشيدًا بالدعم الذي قدمته الجماهير للفريق خلال اللقاء.

وأكد اللاعب المصري أن رد فعل المشجعين عقب تسجيل الهدف كان مذهلًا، معربًا عن أمله في تكرار هذه اللحظات خلال المباريات المقبلة، ومواصلة تقديم المستويات التي تلبي طموحات النادي وجماهيره.

ولفت مرموش الأنظار عندما تحدث عن احتفاله بالهدف، موضحًا أن الاحتفال كان رائعًا، لكنه تسبب له أيضًا في بعض الآلام، وهو ما قد يفسر خروجه بديلًا في الدقيقة 87 من عمر المباراة، بعدما سجل هدفه في الدقيقة 58.

ورغم سعادته بالهدف، أبدى الدولي المصري قدرًا من التواضع عند تقييم مستواه، مشيرًا إلى أنه لم يقدم أداءً مثاليًا، لكنه نجح في مساعدة الفريق، سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية، مع الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وأوضح أن توتنهام قدم مستويات جيدة في مبارياته الماضية، وصنع العديد من الفرص، إلا أن الحظ لم يكن حليف الفريق في تحقيق النتائج المطلوبة، مؤكدًا أن الانتصار الأخير يمثل دليلًا على قدرة اللاعبين على التطور وتقديم الأفضل.

ماذا قال مرموش عن هدفه الأول؟

وتحدث مرموش عن قدرة توتنهام على استعادة التقدم بعد تعادل كوفنتري سيتي، مؤكدًا أن الثقة في خطة المدرب والاستمرار في العمل كانا عاملين أساسيين في حسم المواجهة.

كما أشار إلى أن علاقته بزملائه أصبحت أفضل بفضل التدريبات والتواصل المستمر، معربًا عن اعتقاده بأن تعزيز الانسجام بين اللاعبين سينعكس إيجابيًا على أداء الفريق داخل الملعب.

وكشف مرموش عن تفاصيل هدفه، موضحًا أنه اتفق مع زميله روبو بين الشوطين على التحرك في المساحة بين المدافع والظهير، قبل أن تصله الكرة وينجح في تسديدها داخل الشباك.

واختتم النجم المصري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على الهدوء والتواضع ومواصلة العمل، في رسالة تعكس رغبته في البناء على هذه البداية وتحقيق المزيد من النجاحات بقميص توتنهام.