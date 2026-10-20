قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية باكستان يؤكد التزام بلاده بجهود الوساطة بين أمريكا وإيران
قائمة ريال مدريد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. عودة فينيسيوس وميليتاو
مستقبل وطن عن تصريحات سموتريتش ضد مصر: سيناء أرض لا تقبل المساومة
2 تريليون جنيه للنقل و550 مليار دولار للبنية التحتية.. «معلومات الوزراء» يرصد تحولات مصر خلال 12 عامًا
«مائل للبرودة ليلا ورذاذ خفيف بالساحل».. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
شهيد ومصابون في غارة للاحتلال جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
منتدى مصر 2026.. مصر الآن خالية تماما من المناطق غير الآمنة
مرض خطير يضرب معتقلات إسرائيل.. انتشار أعراض حساسية مجهولة بين الأسرى الفلسطينيين
وزير الخزانة الأمريكي: لم نرصد أي عمليات تحميل للنفط بجزيرة خارك الإيرانية منذ أغسطس الماضي
وكالة الفضاء المصرية ترصد تطور ميناء العين السخنة بالأقمار الصناعية بين عامي 2017 و2026
أهالي ضحايا حادث أسيوط الغربي ينتظرون استلام جثامين ذويهم بمستشفى سنورس
الأعلى للإعلام يصدر تراخيص جديدة لمنصة "ديزني بلس" العالمية وعدد من المواقع والصحف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش يكسر رقم البلدوزر.. وينفرد بالمركز الثالث بين هدافي المصريين في البريميرليج

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

واصل عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي توتنهام كتابة اسمه في سجلات المحترفين المصريين بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفا في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة الهدافين المصريين، متجاوزا عمرو زكي مهاجم المنتخب الوطني السابق الملقب بـ"البلدوزر".

وجاء إنجاز مرموش بعدما سجل هدفا جديدا بقميص توتنهام ليكسر التعادل مع عمرو زكي الذي أحرز 10 أهداف خلال تجربته مع ويجان أتلتيك ويصبح صاحب المركز الثالث منفردا في ترتيب اللاعبين المصريين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ البريميرليج.

ويمنح هذا الرقم دفعة جديدة للنجم المصري، الذي يسعى إلى مواصلة التألق في الملاعب الإنجليزية وتعزيز رصيده التهديفي خلال المباريات المقبلة في ظل طموحه لمواصلة التقدم في قائمة تضم أبرز المحترفين المصريين الذين خاضوا تجاربهم في المسابقة.

مرموش يتخطى البلدوزر وينفرد بالمركز الثالث

نجح عمر مرموش في فض الشراكة مع عمرو زكي، بعدما كان اللاعبان يتساويان برصيد 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يمنح الهدف الجديد مهاجم توتنهام الأفضلية وينقله إلى المركز الثالث في القائمة التاريخية للهدافين المصريين.

وكان عمرو زكي قد سجل أهدافه العشرة خلال 35 مباراة بقميص ويجان أتلتيك، وترك بصمة خلال تجربته في الملاعب الإنجليزية، قبل أن ينجح مرموش في تجاوز رقمه ومواصلة رحلته نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في البريميرليج.

ويعكس هذا التفوق استمرار الحضور المصري في المسابقة الإنجليزية مع تطلع مرموش إلى استغلال مشاركاته مع توتنهام لزيادة حصيلته التهديفية ومنافسة الأسماء التي سبقته في القائمة.

محمد صلاح يتصدر هدافي المصريين في الدوري الإنجليزي

يتربع محمد صلاح، نجم ليفربول، على صدارة قائمة أكثر اللاعبين المصريين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 193 هدفا متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه.

ويأتي أحمد حسام ميدو في المركز الثاني برصيد 22 هدفا بينما يحتل عمر مرموش المركز الثالث برصيد 11 هدفا متقدما على عمرو زكي صاحب الأهداف العشرة.

ويأتي محمود حسن تريزيجيه في المركز التالي برصيد 8 أهداف سجلها خلال تجربته مع أستون فيلا، فيما يحتل أحمد المحمدي المركز الذي يليه برصيد 6 أهداف.

وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت الحصيلة التهديفية بين المحترفين المصريين في المسابقة، مع استمرار محمد صلاح في صدارة القائمة بينما يملك مرموش فرصة لتحسين موقعه مع توالي المباريات.

عمر مرموش يطارد رقم ميدو

يفتح وصول عمر مرموش إلى 11 هدفا الباب أمام تحدي جديد في مسيرته بالدوري الإنجليزي، يتمثل في تقليص الفارق مع أحمد حسام ميدو صاحب المركز الثاني برصيد 22 هدفًا.

ويحتاج نجم توتنهام إلى مواصلة التسجيل خلال المرحلة المقبلة من أجل الاقتراب من رقم ميدو، في الوقت الذي يظل فيه محمد صلاح صاحب الرقم الأكبر بين اللاعبين المصريين الذين سجلوا في تاريخ المسابقة.

ويأمل مرموش أن يمثل هدفه الجديد نقطة انطلاق لمزيد من التألق بقميص توتنهام وأن يواصل تعزيز حضوره في البريميرليج بما يدعم طموحاته على مستوى الأندية ومنتخب مصر.

عمر مرموش منتخب مصر نادي توتنهام عمرو زكي الدوري الإنجليزي الممتاز أحمد حسام ميدو محمود حسن تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

الرئيس دونالد ترامب

ترامب: يمكننا وقف العمليات العسكرية الآن مع ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

صورة توضيحية

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» فوق مضيق هرمز

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

حسام حسن

عقوبات فيفا تهدد حسام حسن وزيكو بالغياب عن مباريات مهمة لمنتخب مصر

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

ترشيحاتنا

سيارة فولكس فاجن بيتل

فولكس فاجن بيتل تخفي تحت هيكلها تويوتا MR2 ومحرك أودي TT

صيانة الفتيس الأوتوماتيكي

ميكانيكي يحذر من عادات قيادة شائعة قد تدمر الفتيس

تقنيات E-Forest Tech Day

هيونداي وكيا تطوران مصانع سيارات قادرة على التفكير الذاتي

بالصور

وصفة شهية على سفرتك.. طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة
وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة
وصفة شهية على سفرتك..طريقة عمل كفتة الدجاج المحشية بالجبنة

موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر

موعد استطلاع هلال رمضان
موعد استطلاع هلال رمضان
موعد استطلاع هلال رمضان

ليلى زاهر وهشام جمال في ظهور أنيق بحفل «كيليان باريس» في دبي

هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي
هشام جمال وليلى أحمد زاهر من دبي

ليه بتفتكري المواقف المحرجة قبل النوم؟ أسباب نفسية وراء استرجاع الذكريات

ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم
ليه بنفتكر موقف محرج قبل النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد