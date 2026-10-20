مرموش يكسر رقم البلدوزر.. وينفرد بالمركز الثالث بين هدافي المصريين في البريميرليج

واصل عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي توتنهام كتابة اسمه في سجلات المحترفين المصريين بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفا في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة الهدافين المصريين، متجاوزا عمرو زكي مهاجم المنتخب الوطني السابق الملقب بـ"البلدوزر".

وجاء إنجاز مرموش بعدما سجل هدفا جديدا بقميص توتنهام ليكسر التعادل مع عمرو زكي الذي أحرز 10 أهداف خلال تجربته مع ويجان أتلتيك ويصبح صاحب المركز الثالث منفردا في ترتيب اللاعبين المصريين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ البريميرليج.

ويمنح هذا الرقم دفعة جديدة للنجم المصري، الذي يسعى إلى مواصلة التألق في الملاعب الإنجليزية وتعزيز رصيده التهديفي خلال المباريات المقبلة في ظل طموحه لمواصلة التقدم في قائمة تضم أبرز المحترفين المصريين الذين خاضوا تجاربهم في المسابقة.

مرموش يتخطى البلدوزر وينفرد بالمركز الثالث

نجح عمر مرموش في فض الشراكة مع عمرو زكي، بعدما كان اللاعبان يتساويان برصيد 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يمنح الهدف الجديد مهاجم توتنهام الأفضلية وينقله إلى المركز الثالث في القائمة التاريخية للهدافين المصريين.

وكان عمرو زكي قد سجل أهدافه العشرة خلال 35 مباراة بقميص ويجان أتلتيك، وترك بصمة خلال تجربته في الملاعب الإنجليزية، قبل أن ينجح مرموش في تجاوز رقمه ومواصلة رحلته نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في البريميرليج.

ويعكس هذا التفوق استمرار الحضور المصري في المسابقة الإنجليزية مع تطلع مرموش إلى استغلال مشاركاته مع توتنهام لزيادة حصيلته التهديفية ومنافسة الأسماء التي سبقته في القائمة.

محمد صلاح يتصدر هدافي المصريين في الدوري الإنجليزي

يتربع محمد صلاح، نجم ليفربول، على صدارة قائمة أكثر اللاعبين المصريين تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 193 هدفا متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه.

ويأتي أحمد حسام ميدو في المركز الثاني برصيد 22 هدفا بينما يحتل عمر مرموش المركز الثالث برصيد 11 هدفا متقدما على عمرو زكي صاحب الأهداف العشرة.

ويأتي محمود حسن تريزيجيه في المركز التالي برصيد 8 أهداف سجلها خلال تجربته مع أستون فيلا، فيما يحتل أحمد المحمدي المركز الذي يليه برصيد 6 أهداف.

وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت الحصيلة التهديفية بين المحترفين المصريين في المسابقة، مع استمرار محمد صلاح في صدارة القائمة بينما يملك مرموش فرصة لتحسين موقعه مع توالي المباريات.

عمر مرموش يطارد رقم ميدو

يفتح وصول عمر مرموش إلى 11 هدفا الباب أمام تحدي جديد في مسيرته بالدوري الإنجليزي، يتمثل في تقليص الفارق مع أحمد حسام ميدو صاحب المركز الثاني برصيد 22 هدفًا.

ويحتاج نجم توتنهام إلى مواصلة التسجيل خلال المرحلة المقبلة من أجل الاقتراب من رقم ميدو، في الوقت الذي يظل فيه محمد صلاح صاحب الرقم الأكبر بين اللاعبين المصريين الذين سجلوا في تاريخ المسابقة.

ويأمل مرموش أن يمثل هدفه الجديد نقطة انطلاق لمزيد من التألق بقميص توتنهام وأن يواصل تعزيز حضوره في البريميرليج بما يدعم طموحاته على مستوى الأندية ومنتخب مصر.