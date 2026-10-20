ليلة مصرية في أوروبا.. محمد صلاح وعمر مرموش يهزان الشباك ويقودان فريقيهما للفوز

عاش عشاق كرة القدم المصرية ليلة مميزة أمس الاثنين بعدما نجح النجمان محمد صلاح وعمر مرموش في هز الشباك مع فريقيهما طرابزون سبور التركي وتوتنهام الإنجليزي ليواصلا حضورهما اللافت في الملاعب الأوروبية ويؤكدا قيمة المحترفين المصريين في الدوريات الكبرى.

وسجل محمد صلاح هدفا في فوز طرابزون سبور على بشكتاش بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي بينما أحرز عمر مرموش الهدف الثاني لتوتنهام في انتصاره على كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يواصل التألق مع طرابزون سبور

واصل محمد صلاح تألقه بقميص طرابزون سبور بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71 من مواجهة بشكتاش ليؤكد انتصار فريقه ويمنحه ثلاث نقاط مهمة في مشوار المنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري التركي.

وكان أزوان توفان قد افتتح التسجيل لطرابزون سبور في الدقيقة 21 قبل أن يأتي هدف النجم المصري ليحسم المواجهة عمليا ويرفع رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري التركي خلال الموسم الحالي، وفقًا للإحصائيات الواردة.

وبهذا الانتصار رفع طرابزون سبور رصيده إلى 16 نقطة ليواصل مطاردة فرق المقدمة مستفيدا من الفاعلية الهجومية التي يمنحها صلاح للفريق وقدرته على التسجيل في المواجهات المهمة.

عمر مرموش يفتتح أهدافه مع توتنهام

على الجانب الآخر، خطف عمر مرموش الأنظار بعدما سجل أول أهدافه بقميص توتنهام خلال مواجهة كوفنتري سيتي ليسهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف وتحقيق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة 58 بعدما تقدم جيمس ماديسون لتوتنهام في الدقيقة 14 قبل أن يدرك كوفنتري التعادل عن طريق جاك رودوني في الدقيقة 50 ليعيد النجم المصري التقدم لفريقه بتسديدة قوية أعادت الأفضلية لأصحاب الأرض.

واختتم بن ديفيز ثلاثية توتنهام في الوقت بدل الضائع، ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة بعد بداية صعبة في المسابقة بينما خرج مرموش من الملعب في الدقائق الأخيرة بعدما عانى من تقلصات عضلية وفقا للتقارير المنشورة عقب اللقاء.

ويمثل الهدف دفعة معنوية مهمة للمهاجم المصري الذي يسعى إلى تثبيت أقدامه في صفوف توتنهام واستغلال الفرص المتاحة له خلال المباريات المقبلة.

ليلة مميزة للمحترفين المصريين

جاء تألق صلاح ومرموش في توقيت مهم لكلا الفريقين إذ ساهم الأول في تعزيز موقع طرابزون سبور بين فرق المقدمة في الدوري التركي بينما منح الثاني توتنهام دفعة قوية مع تحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتمنح أهداف الثنائي الجماهير المصرية أسبابا جديدة للتفاؤل في ظل تطلعاتهما لمواصلة التألق وترك بصمة واضحة مع فريقيهما خلال الفترة المقبلة.