مدرب توتنهام يوضح طبيعة إصابة عمر مرموش بعد مواجهة كوفنتري سيتي

تحدث روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام، بشأن إصابة ثلاثي الفريق عمر مرموش وآندي روبرتسون وتوسين أدارابيويو في مواجهة كوفنتري سيتي.

جاء هذا بعد تحقيق توتنهام فوزه الأول في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، أمام كوفنتري سيتي، أمس الإثنين، بثلاثية مقابل هدف، في الجولة السابعة.

وشهدت المباراة تسجيل عمر مرموش أول أهدافه بقميص توتنهام، في اللقاء الذي انتصر فيه السبيرز لأول مرة كذلك.

واشتكي مرموش من آلام في عضلة السمانة، بعدما سقط على أرض الملعب قبل نهاية اللقاء، ليقرر الجهاز الفني استبداله.

وعن إصابة الثلاثي فقد نفى دي زيربي معاناتهم من أي إصابة وأكد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، قائلًا: «لا، لا، أعتقد أنه لا توجد إصابات ولا شيء مهم يتعلق بهذا الأمر».