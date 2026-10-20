إصابة عمر مرموش في مباراة توتنهام ضد كوفنتري بالدوري الإنجليزي.. تفاصيل

تعرض عمر مرموش، لاعب توتنهام هوتسبير، للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام كوفنتري سيتي، التي انتهت بفوز السبيرز بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة «إيفنينج ستاندرد» الإنجليزية أن اللاعب المصري عانى من آلام في عضلة السمانة، بعدما سقط على أرض الملعب قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، ليقرر الجهاز الفني استبداله بالسويدي ديان كولوسيفسكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام لم يعلن التشخيص النهائي لإصابة مرموش حتى الآن، في انتظار خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه المحتملة.

وكان مرموش قد سجل أول أهدافه مع توتنهام خلال المباراة، التي حقق فيها الفريق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليضع حدًا لسلسلة نتائجه السلبية.