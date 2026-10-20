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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يفجرها بعد أول أهدافه مع توتنهام.. ماذا قال عن سر الانتصار الأول؟

مرموش
مرموش
إسراء أشرف

أعرب المصري عمر مرموش عن سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص توتنهام، خلال الانتصار على كوفنتري سيتي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق توتنهام الفوز على كوفنتري سيتي بنتيجة 3-1، ليحصد أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما نجح مرموش في تسجيل الهدف الثاني لفريقه خلال اللقاء.

وقال عمر مرموش، في تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت": "نشعر بسعادة كبيرة، لقد قدمنا أداء جيدا خلال الأسبوع الماضي، لكننا لم نحقق النتيجة التي كنا نأملها، وهي الفوز".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بتحقيق أول انتصار لنا اليوم، كما أشعر بسعادة كبيرة بعد تسجيل هدفي الأول بقميص توتنهام، وعلينا أن نواصل العمل والبناء على ما حققناه".

وتحدث مرموش عن الهدف الذي سجله، قائلا: "ركزت كثيرا على التفاصيل الصغيرة، وعلى اتخاذ القرارات الصحيحة في الثلث الأخير من الملعب، وأنا سعيد بأن المجهود الذي بذلته أتى بثماره، لكن سعادتي الأكبر تكمن في الحصول على النقاط الثلاث".

وعن نتائج توتنهام خلال الفترة الماضية، أوضح اللاعب المصري: "نحن نتعلم من كل مباراة، وكما قلت، قدمنا مستويات رائعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن النتائج لم تكن في صالحنا، وما زلنا في بداية الطريق".

كما أشاد مرموش بمنافسه كوفنتري سيتي، قائلا: "إنه فريق جيد جدا، ويجيد استغلال التحولات الهجومية، وقد منحنا الهدف الثالث النقاط الثلاث، كما ساعدنا على تهدئة إيقاع المباراة".

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