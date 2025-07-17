الإغماء والاجهاد بيزيد.. طرق الوقاية من أمراض الحر

يعانى عدد كبير من الأشخاص من أمراض الحر فى الصيف مما يعرضهم لمتاعب شديدة خاصة عند حدوث الإجهاد الحراري وضربة الشمس والإغماء.

ولتجنب هذه المخاطر نعرض لكم طرق الوقاية من أمراض الحر وذلك وفقا لما جاء فى موقع “cdph”.



الكثير من المشروبات





يُزيل التعرق الأملاح والمعادن الضرورية من الجسم وفي الطقس الحار، اشرب المزيد من الماء والعصائر والمشروبات الرياضية وتجنّب الكحول والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية واحرص على تناول الطعام بانتظام.

ابق هادئًا في الداخل



أفضل طريقة للتغلب على الحر هي البقاء في مكان مُكيّف وإذا لم يكن لديك مُكيّف هواء، فاذهب إلى مركز تسوق أو مبنى عام لبضع ساعات كما أن الاستحمام بماء بارد طريقة جيدة لتبريد جسمك.

ملابس خفيفة وواقي الشمس



ارتدِ أقل قدر ممكن من الملابس عند تواجدك في المنزل واختر ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون.

في الشمس الحارقة، يُنصح بارتداء قبعة واسعة الحواف للحفاظ على برودة رأسك وإذا كنت ستتعرض لأشعة الشمس المباشرة، فاستخدم واقيًا من الشمس بعامل حماية 15 أو أكثر، واتبع تعليمات العبوة وأعد وضعه كل ساعتين أثناء التواجد في الشمس.

​​جدولة الأنشطة الخارجية بعناية



حاول أن تكون أقل نشاطًا خلال أشد أوقات اليوم حرارةً، أي في وقت متأخر من بعد الظهر وإذا اضطررت للخروج في الحر، فخطط لأنشطتك بحيث تكون في الهواء الطلق إما قبل الظهر أو في المساء.

أثناء وجودك في الهواء الطلق، استرح كثيرًا في منطقة مظللة لا تترك أطفالك أو حيواناتك الأليفة في سيارة متوقفة.

حدد سرعتك



إذا لم تكن معتادًا على العمل أو ممارسة الرياضة في الطقس الحار، فابدأ ببطء ثم زد وتيرتك تدريجيًا ثم خذ فترات راحة متكررة ومنتظمة.

إذا كان النشاط في الحر يسبب خفقانًا في القلب أو يجعلك تلهث لالتقاط أنفاسك، فتوقف عن النشاط، واذهب إلى مكان بارد أو مظلل واسترح (خاصةً إذا شعرت بالدوار أو الارتباك أو الضعف أو الإغماء).

استخدم نظام الأصدقاء



خلال موجة الحر، اطمئن على أحوال أصدقائك وعائلتك، واطلب من أحدهم القيام بالمثل خاصة إذا كنت تعيش بمفردك أو بصحبة طفل صغير.

إذا كنت تعرف شخصًا مسنًا أو امرأة حاملًا أو يعاني من مشكلة صحية، فاطمئن عليه مرتين يوميًا خلال موجة الحر فانتبه لعلامات الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس وقد تسبب درجات الحرارة المرتفعة مشاكل صحية خطيرة.