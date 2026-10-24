من الملايات إلى الشاشة.. نزيل يسرق محتويات غرفة فندق بالإسماعيلية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أثار حالة من الجدل، بشأن واقعة سرقة نزيل لمحتويات غرفة داخل أحد الفنادق بمحافظة الإسماعيلية، بعدما استولى على عدد من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات الغرفة، قبل أن يغادر الفندق هاربًا.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وتبدأ تفاصيل الواقعة بحجز المتهم غرفة داخل أحد الفنادق بالإسماعيلية، إلا أنه بدلًا من قضاء ليلة الإقامة بصورة طبيعية، استغل وجوده بالغرفة واستولى على محتوياتها، في واقعة غير مألوفة أثارت تساؤلات حول دوافعه وراء سرقة حتى المفروشات والأدوات الأساسية.

وتلقى قسم شرطة الإسماعيلية ثان بلاغًا من إدارة الفندق، يفيد بقيام أحد النزلاء بحجز غرفة ثم الاستيلاء على محتوياتها ومغادرة المكان.

وكشفت تفاصيل البلاغ أن المتهم فك شاشة التلفزيون الموجودة بالغرفة واستولى عليها، كما فك موتور ثلاجة الميني بار، ولم تتوقف الواقعة عند الأجهزة الكهربائية، بل امتدت إلى خلاطات الحمام، بالإضافة إلى الملايات والمخدات، ليترك الغرفة خالية من محتوياتها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية جهودها لضبط المتهم الهارب، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وأثارت الواقعة تساؤلات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السبب الذي دفع النزيل للاستيلاء على هذا العدد من محتويات الغرفة، خاصة الملايات والمخدات، بدلًا من الاكتفاء بمغادرة الفندق بعد انتهاء مدة إقامته.