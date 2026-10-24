كوينتين تارانتينو يفاجئ جمهور AFI Fest بعرض أول 17 دقيقة من فيلم براد بيت الجديد

فاجأ المخرج والكاتب الأمريكي كوينتين تارانتينو جمهور مهرجان AFI Fest في لوس أنجلوس، بعرض أول 17 دقيقة من فيلم The Further Mis-Adventures of Cliff Booth، الذي يعود من خلاله النجم براد بيت إلى شخصية كليف بوث، التي قدمها في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وذلك خلال فعالية أقيمت يوم الجمعة 23 أكتوبر، عقب عرض الفيلم الأصلي وجلسة حوارية مع تارانتينو.

وجاءت المفاجأة في نهاية اللقاء الذي استضافه مسرح TCL Chinese Theatre، حين خيّر تارانتينو الحضور بين الحديث عن الفيلم الجديد ومشاهدة الدقائق الأولى منه، ليختار عرض المشاهد أمام الجمهور للمرة الأولى، في خطوة زادت الترقب للعمل المنتظر.

تفاصيل فيلم The Further Mis-Adventures of Cliff Booth

ويواصل الفيلم أحداث عالم Once Upon a Time in Hollywood، لكن القصة تنتقل إلى عام 1977، بعد مرور ثماني سنوات على أحداث العمل الأول. ويظهر كليف بوث، الذي يجسده براد بيت، في مرحلة مختلفة من حياته؛ إذ يعمل في مهام متعددة، من بينها إدارة دار عرض سينمائي والعمل في الحانات، إلى جانب دوره كوسيط يتولى حل المشكلات المعقدة لشخصيات من داخل هوليوود.

ولا يقتصر العمل على استعادة الشخصية المحبوبة، بل يتجه إلى أجواء الجريمة والابتزاز والسرقة، مع دخول شخصيات جديدة إلى الأحداث، من بينها وكيلة المواهب كارين كروسبي، التي تؤدي دورها إليزابيث ديبيكي، والنجم التلفزيوني تشارلي بيترز، الذي يجسده سكوت كان، إلى جانب كارلا جوجينو ويحيى عبد المتين الثاني وبيتر ويلر.

ديفيد فينشر يتولى الإخراج

ويجمع الفيلم بين سيناريو كتبه كوينتين تارانتينو وإخراج ديفيد فينشر، في تعاون يضع عالم الشخصيات الذي ابتكره تارانتينو تحت رؤية إخراجية مختلفة.

وكان براد بيت قد عاد إلى شخصية كليف بوث بعد نجاحه في الفيلم الأول، الذي حصد عنه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره عام 2020.

ومن المقرر طرح The Further Mis-Adventures of Cliff Booth في دور عرض آيماكس عالميًا ابتداءً من 25 نوفمبر 2026، لمدة أسبوعين، قبل وصوله إلى منصة نتفليكس في 23 ديسمبر من العام نفسه، وفقًا للمواعيد المعلنة رسميًا.