لإيصال المساعدات الإنسانية.. أوكرانيا وروسيا تتفقان على تفاصيل وتوقيت وقف إطلاق النار في أوليشكي

أ ش أ

أعلن مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس، أنه عقد اجتماعًا عبر الإنترنت مع مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا، لبحث تفاصيل المهمة الإنسانية في مدينة أوليشكي بمنطقة خيرسون.

وقال لوبينيتس، وفقًا لوكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، إنه أبلغ الجانب الروسي بأن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في 27 أكتوبر الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت كييف، فيما أبلغته الممثلة الروسية بأن الموعد نفسه يقابله الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت موسكو، موضحًا أن التوقيتين متطابقان.

وأضاف أنهما بحثا تفاصيل أخرى جرى الاتفاق عليها مسبقًا، وتبادلا المعلومات، وأكدا سير الإجراءات وفقًا للتفاهمات السابقة والتزام الطرفين بجميع التعهدات، مشيرًا إلى استمرار العمل ومتعهدًا بإطلاع الجمهور على مستجدات تنفيذ الاتفاق.

وكانت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار محليًا بين روسيا وأوكرانيا في مدينة أوليشكي الخاضعة للسيطرة الروسية بمنطقة خيرسون.

وأوضح المكتب الصحفي للبيت الأبيض أن الاتفاق يقضي بتعليق العمليات العسكرية مؤقتًا في المدينة، لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية والاستعداد لإجلاء المدنيين عبر ممر آمن متفق عليه.