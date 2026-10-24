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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى غريب يقدم حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح مدينة زويل

مصطفى غريب
مصطفى غريب
أوركيد سامي

قدم مصطفى غريب، حاليًا، حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية على مسرح مدينة زويل، وسط أجواء من البهجة والتفاعل، حيث حرص على تقديم الحفل بطريقته الكوميدية المعتادة، ليضفي حالة من المرح على أجواء الافتتاح.

ووجه مصطفى غريب رسالة تحفيزية للشباب خلال الحفل، قائلًا: «إوعى يكون عندك يأس، أنت تستحق كل النجاح»، في رسالة تحمل دعمًا وتشجيعًا للمواهب الشابة على الاستمرار والسعي لتحقيق أحلامهم الفنية.

كما حرص غريب على توجيه الشكر للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تقديرًا لدوره في دعم الفنانين والشباب، والاهتمام بالحركة المسرحية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الجديدة لإثبات قدراتها.

ويأتي المهرجان في إطار جهود نقابة المهن التمثيلية لدعم المسرح وتشجيع الطاقات الإبداعية الشابة، ومنحها مساحة للتعبير عن مواهبها والمشاركة في إثراء الحركة الفنية المصرية.

مصطفى غريب اخبار الفن نجوم الفن

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